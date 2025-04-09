شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أمراض تصيب النساء.. اعرفى الأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض النساء لخطر متزايد للإصابة بأنواع معينة من السرطان والأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة مقارنة بالرجال، وهذا ما أوضحه التقرير المنشور عبر موقع thehealthsite.

ارتفاع خطر الإصابة بهذه الأمراض عند النساء

إن التهديد المتمثل في المشاكل الصحية مثل السمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول وبعض الأمراض يلوح في الأفق في جميع أنحاء العالم، ولتجنب هذه الأمراض، يجب على الإنسان أن يهتم بصحته بشكل خاص.



وفي الوقت نفسه، ووفقاً للخبراء، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض من الرجال.

سرطان عنق الرحم

يمكن تقدير خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى النساء من حقيقة أن كل دقيقتين تموت امرأة بسبب سرطان عنق الرحم في العالم. سرطان عنق الرحم أو سرطان الرحم هو مرض شائع جدًا لدى النساء.

التهاب المفاصل

يمكن أن يحدث التهاب المفاصل أو مرض التهاب المفاصل لدى كل من الرجال والنساء مع تقدم العمر. ومع ذلك، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل من الرجال. في الواقع، تبدأ عظام وعضلات المرأة بالضعف مع مرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل لديها.

سرطان الثدي

سرطان الثدي هو النوع الأكثر شيوعا من السرطان لدى النساء. ويرتفع أيضًا معدل الوفيات بين النساء بسبب سرطان الثدي. أصبحت حالات الإصابة بسرطان الثدي تشكل مصدر قلق خطير في جميع أنحاء العالم.

سرطان المبيض

وتتزايد أيضًا حالات الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء بسرعة كبيرة عامًا بعد عام. كما أن سرطان المبيض أو سرطان المبايض له معدل وفيات مرتفع لدى النساء.

السكر

يتزايد معدل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بسرعة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن النساء معرضات لخطر الإصابة بمرض السكري أكثر من الرجال. يقال أن هذا هو مرض القاتل الصامت والذي يعتبر أكثر شيوعاً بين النساء. ويرتفع خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء بسبب الحمل وقلة ممارسة الرياضة ونقص التغذية.

اتخذى هذه الاحتياطات

انتبهى لنظامك الغذائي. تناول نظام غذائي متوازن ومغذي. مارسى الرياضة بانتظام وحافظى على وزنك تحت السيطرة. قومى بإجراء فحوصات منتظمة للتحقق من مستوى السكر في الدم ومستوى ضغط الدم ومستويات الدهون في الجسم. وبالمثل، قومي بإجراء اختبار مسحة عنق الرحم للكشف عن سرطان الثدي.