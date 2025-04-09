5 مشروبات دافئة تساعد في تخفيف آلام القولون العصبى

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تعد آلام القولون العصبى من أكثر الأمور المزعجة التى يمر بها المصابون بتلك المتلازمة، والتى تؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية وحالتهم النفسية، وهناك بعض المشروبات الدافئة التى يمكن أن تساعد فى تخفيف آلام وأعراض القولون العصبى.

ووفقا لموقع "Health line" فإن بعض مشروبات الأعشاب يمكنها تهدئة القولون العصبى، مما يوجد شعورا باسترخاء عضلات البطن وتخفيف التقلصات، كذلك تحسين عملية الهضم، بجانب أنها تساعد أيضا على تخفيف الشعور بالتوتر والقلق.

5 مشروبات عشبية تساعد على تخفيف آلام القولون العصبى

ويوجد 5 مشروبات عشبية دافئة تساعد على التخفيف من آلام والأعراض المزعجة للقولوت العصبى، وهى:

النعناع

تستخدم عشبة النعناع غالبًا لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي، حيث يهدىء شاي النعناع الأمعاء، ويُخفف آلام البطن، ويُقلل من الانتفاخ، ويمكن تناول النعناع منفردا إو إضافته إلى الشاى.

وأظهرت بعض الأبحاث فعالية زيت النعناع في علاج القولون العصبي، ووجد الباحثون أن النعناع يُرخي أنسجة الجهاز الهضمي لدى حيوانات التجارب، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر.

اليانسون

استخدم اليانسون في الطب التقليدي لعلاج الأمراض والمشاكل الصحية الأخرى، ويعد اليانسون مُساعدًا على الهضم، لأنه يساعد على تهدئة المعدة وتنظيم عملية الهضم.

وأظهرت دراسةٌ أُجريت عام ٢٠١٢ فعالية مستخلصات زيت اليانسون العطري في إرخاء العضلات، كذلك قدرة اليانسون على علاج الإمساك، والذي قد يكون أحد أعراض متلازمة القولون العصبي.

لليانسون أيضًا خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات، حيث أظهرت دراسة أجريت عام ٢٠١٦ ،أن الأشخاص الذين تناولوا كبسولات زيت اليانسون تحسنت لديهم أعراض القولون العصبي بشكل ملحوظ بعد أربعة أسابيع.

الكركم

يتميز الكركم بخصائصه العلاجية في تحسين عملية الهضم، وتشير بعض الدراسات إلى أن الأدوية التي تحتوي على الكركمين، وهي مادة موجودة في الكركم، تُوفر تأثيرات مضادة للالتهابات تُساعد على تحسين أعراض القولون العصبي وتحسين جودة الحياة، كما يتير النتائج إلى أن الكركم وحده قد يكون علاجًا فعالا لتخفيف أعراض القولون العصبي.

الشمر



يمكن استخدام الشمر لتخفيف الغازات والانتفاخ وتشنجات الأمعاء، كذلك يعتقد أنه يرخي عضلات الأمعاء ويُخفف الإمساك، وأظهرت دراسة أُجريت عام ٢٠١٦، باستخدام زيتي الشمر والكركمين العطريين لعلاج متلازمة القولون العصبي، نتائج إيجابية بعد ٣٠ يومًا، حيث شعر معظم المشاركين بتحسن في الأعراض وتراجع في آلام البطن، كما تحسنت جودة حياتهم بشكل عام.

كما تساعد مستخلصات الكركم الممزوجة بزيت الشمر العطري، على خفض شدة أعراض القولون العصبي، وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

البابونج

التأثيرات العلاجية للبابونج تجعله علاجًا عشبيًا شائعًا للعديد من الحالات الصحية، حيث توفر الخصائص العلاجية للبابونج الراحة من متلازمة القولون العصبي، ويهدىء البابونج المعدة، ويُزيل الغازات، ويُخفف تهيج الأمعاء، ويساعد على تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي بشكل ملحوظ.

هل الشاى الأسود يمكن أن يهدى أعراض القولون العصبى؟

قد يُسبب الشاي المحتوي على الكافيين، بما في ذلك الشاي الأسود العادى، فى زيادة الشعور بأعراض متلازمة القولون العصبي، نفس الأمر ينطبق على القهوة، أما مشروبات الأعشاب، فلا تحتوي على الكافيين، مما يجعلها أكثر أمانًا للمصابين بمتلازمة القولون العصبي.