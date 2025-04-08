شكرا لقرائتكم خبر عن مودك مش حلو.. متى تشير التغيرات المزاجية إلى حالة مرضية والان مع تفاصيل الخبر

بين الضحك والحزن، تحدث التغيرات المزاجية الحادة أو البسيطة مهما اختلفت الدرجات، هي ظواهر يمكن أن تؤثر على أي نفسية، ولكنها قد تكون أيضاً عرضاً لمرض أو حالة صحية معينة. هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفلاند الطبى.

يمكن أن تكون التقلبات والتغيرات المزاجية علامة على أمراض نفسية واضطرابات كثيرة مثل الاكتئاب، التوتر والقلق، اضطرابات النوم، وأمراض الغدة الدرقية.

أسباب وأمراض تسبب التقلب المزاجى

التغير المزاجي بين الحين والآخر بشكل متسارع ووتيرة مختلفة تختلف من شخص لآخر، وفقاً للمشكلة التي يعانيها، ولكنها أيضاً تكشف عن الكثير من الأسباب، ومنها:

قد تكون علامة على الإصابة بالقلق الحاد ونوباته.

قد تكون نتيجة اضطرابات في الشخصية الحدية تحتاج للعلاج.

قد تكون ناتجة عن اضطرابات المزاج الدوري وهي حالة تتطلب العلاج.

اضطرابات ما بعد الكرب.

اضطرابات السكر في الدم سواء بالانخفاض الشديد أو بأي مشكلة أخرى.

اضطرابات في الغدة الدرقية، ففرط النشاط قد يؤدي إلى اضطرابات في المزاج حادة.

دلالة على الإصابة بمتلازمة الصداع النصفي.

حالات الدماغ ومشكلاتها مثل الزهايمر ومشكلات الدماغ.

قد تكون دلالة على الإصابة بالاكتئاب أو أحد نوباته.

قد تكون نتيجة عن مشكلات واضطرابات ثنائي القطب التي تحتاج لعلاج شديد.

علاج الاضطرابات المزاجية

التغير المزاجي يمكن علاجه من خلال علاج المسبب المرضي عند الكشف عنه.

الاهتمام بتغيير نمط الحياة والالتزام بنمط حياة صحي نفسي مناسب.

العلاج بالأدوية إذا تطلب الأمر، مثل مضادات الاكتئاب وتعزيز المزاج.

الخضوع لجلسات من العلاج الفردي أو العلاج المعرفي أو السلوكي.

التربية النفسية وتعزيز مهارات التعلم للتخلص من المشاعر السيئة التي تؤدي إلى التقلب المزاجي.

المتابعة لدى مختص نفسي إذا كان الأمر متعلقاً بالأسباب النفسية.

إدارة الأمراض المزمنة التي قد تسبب هذا الاختلال، مثل السكر.



