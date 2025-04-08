شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار كتم العطس.. من ألم الصدر إلى انفجار الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

كتم العطس أحد أكثر العادات خطورة التى إذا اعتادها الشخص كان ذلك خطأ كبيراً وخطراً على صحته قد يسبب الكثير من الأضرار الصحية، وهذا ما أكده تقرير نشر فى موقع entandallergy.

مخاطر كتم العطس

التهاب الأذن أحد أهم المخاطر المحتملة لكتم العطس خاصة تلك العطسة أثناء نزلة البرد المملوءة بالفيروسات والبكتيريا، وبالتالى قد تسير حول قناة ستاكيوس إلى الأذن وبالتالى الوصول إلى حالة التهاب الأذن الوسطى.

- التهاب الأوعية الدموية وانفجارها

قد يؤدى الضغط الشديد عند كتم العطس إلى التهاب وانفجار الأوعية الدموية أو بعضها بشكل يحمل الخطر على الجسم والصحة.

- الآلام في الصدر الشديدة

كتم أو كبت قوة العطس يعطيك شعوراً مزعجاً بامتلاء الصدر وهو ما يجعل الضغط شديداً للغاية على الحجاب الحاجز والعضلات الصدرية التي تكون مسئولة بشكل كبير على المساعدة على التنفس، وبالتالي يشعر الإنسان بحالة من الضغط الشديد على الصدر والأضلاع وشعوراً بألم شديد في الصدر.

- تمزق طبلة الأذن

الضغط الشديد أثناء العطس قد يؤدى إلى الضغط على الأنف والأذن وقناة ستاكيوس، وبالتالي قد تؤدي إلى صدمة وتمزق شديد داخل طبلة الأذن.

- التهابات الأذن

من مخاطر كتم العطس بشكل كبير هو التهاب الأذن، حيث قد يؤدى كتم العطس إلى اضطراب وانتفاخات وتمددات في الأوعية الدموية في الدماغ، وقد يصاب البعض وفقاً للابحاث والتقارير بكسور في الحنجرة أو الحلق.

نصائح للوقاية من أضرار كتم العطس

الاهتمام بالعطس بشكل انسيابي وطبيعي دون كتمها.

الاهتمام بوضع منديل ورقي على الفم عند العطس للوقاية وحماية الآخرين من العدوى.

غسل اليدين بالماء والصابون بعد العطس لمنع العدوى.

إذا كانت العطسة قوية أو مكررة حاول تركها بطبيعتها دون كتمها ولا تمسك أنفك أبداً بإحكام لمنعها لأن ذلك من شأنه أن يسبب الكثير من الأضرار منها انفجار الأوعية الدموية.