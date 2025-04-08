معلومات عن حدائق حيوانات اصطحبي إليها طفلكِ في نهاية الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 01:20 مساءً - تختلف أجناس الحيوانات بين الأليفة والشرسة، عن غيرها في تناسب طبعها مع تربيتها بين البشر، أو متابعة طبائعها؛ فليست كلّ الحيوانات ودودة؛ مما قد يشكّل مشكلات عدة في حال حرمانها من العيش في الطبيعة وإدخالها إلى منازلنا وحياتنا اليومية. وأطفالنا بحاجة للتعرُّف إلى حياة هذه الحيوانات ودراسة طبائعها والاستمتاع بها؛ حتى ولو كانت شرسة. ومن دون دخول عوالمها، ومكان إقامتها بشكل فعلي، وذلك لاكتساب المعلومات التي تساعد الطفل في التمعُّن بخلق الله، ومتابعة الكثير من التفصيلات. وللوقوف على هذا، تنصحكِ «الخليج 365 وطفلك» باصطحاب طفلك إلى أكبر حدائق الحيوانات في 3 مدن عربية، بالإمارات والسعودية.

في دبي سفاري بارك: أكثر من 3000 حيوان تثير فضول الأطفال

في دبي سفاري بارك: أكثر من 3000 حيوان تثير فضول الأطفال



تحتوي دبي سفاري بارك، على مساحة 119 هكتاراً لاستكشافها، مع وجود 6 مناطق فريدة من نوعها، وأكثر من 3000 حيوان من 300 نوع مختلف. تعيش حياة مرفهة تضمن سلامتها؛ حيث توفّر مرافق بحثية حديثة، ومستشفى للحيوانات مع أطباء بيطريين مؤهلين تأهيلاً عالياً من جميع أنحاء العالم. كما تضم سفاري دبي بارك مركز إنقاذ لرعاية الحيوانات التي يتم إحضارها إلى دبي سفاري بارك عبْر مهام الإنقاذ، بالإضافة إلى مركز تدريب لجميع موظفيها.

العروض الخاصة التي تقدّمها دبي سفاري بارك للأطفال

عروض الحيوانات المهددة بالانقراض، من خلال برنامج حراس الحياة البرية للحيوانات النادرة، الذي يركّز على العروض الحية وتجارِب لقاء الحيوانات مع الأطفال عن قرب، وورش العمل الجذابة، وجولات السفاري برفقة المرشدين.

برنامج المستكشف الصغير، الذي يعطي الأطفال فرصة ليكونوا حراس الحياة البرية الصغار في دبي سفاري بارك. وفي الوقت ذاته تُسهم في تعزيز وعيهم وتعليمهم بأهمية حماية ورفاهة الحيوانات. الرحلة تتضمن 6 مهام مثيرة موضّحة في مذكرات حراسها. و المليئة بأنشطة ممتعة وتعليمية لرعاية الحيوانات. وسيدخل جميع الحراس الصغار الذين أكملوا البرنامج في سحب كبير مع نهاية الموسم؛ للحصول على فرصة للفوز بمغامرة سفاري لا تُنسى في أرجاء كينيا.

كما تتيح ورشة عمل المستكشف الصغير، التي تُقام كلّ يوم سبت، للأطفال معرفة التحديات التي تواجه حماية الحيوانات بشكل عملي، تحت إشراف متخصصين وخبراء في هذا المجال. وتقدّم الحديقة برامج مدرسية حصرية، مثل "التعلُّم في البرية"؛ حيث يحصل الطلاب على خبرة عملية للتعرُّف إلى رعاية الحيوانات والحفاظ عليها وكيفية حماية البيئة.

هل تعرفين طرقاً لتعليم أطفالك رعاية الحيوانات؟

تجارِب الحديقة اليومية لزوارها من العائلات والأطفال

رحلات السفاري العربية

رحلات السفاري العربية



هي جولة مدتها 15 دقيقة بالسيارة برفقة مرشد؛ لاكتشاف التاريخ الغني والحياة البرية المذهلة في شبه الجزيرة العربية. خلال الرحلة، سيتعرّف الأطفال إلى أشهر الحيوانات في الصحراء، وبرامج الحفاظ الحيوية التي تعمل على حمايتها وإعادتها في مواطنها الطبيعية؛ حيث يمكنهم الاقتراب من الأنواع المحلية مثل: المها العربي، وغزال الرمال الأنيق، والتواصل مع التراث الطبيعي الفريد للمنطقة.

رحلات قرية المستكشف

هي جولة مدتها 35 دقيقة، بين أكثر من 35 نوعاً من الحيوانات المذهلة التي تتجوّل بحُرية في مواطنها الطبيعية. سيقدّم مرشدو السفاري للأطفال رؤى حول الحياة الرائعة لهذه المخلوقات، والإجابة على الأسئلة الفضولية، ومشاركة الحقائق الممتعة التي ستتركهم مبتسمين. يمكن للزوّار، من الآباء والأطفال، الانغماس في المناظر الطبيعية الخلابة في سفاري دبي بارك، من السافانا المضاءة بأشعة الشمس، والغابات المطيرة الخصبة، إلى الشلالات المهيبة والجبال الوعرة والأراضي الرطبة الهادئة.

عرض الطيور الجارحة

يستمتع من خلاله الأطفال بعرض استثنائي يحتفي بجمال الطيور الملوّنة.

أكواريوم فرس النهر

سيستمتع الأطفال مع أفراس النهر القوية وهي ترش الماء وتلعب في الحوض.

محطة الزرافة

أطول حيوان في العالم



إن مجرد إلقاء نظرة عن قرب على أطول حيوان في العالم، هي متعة لأيّ طفل.

ما هي البرامج التعليمية والزيارات المدرسية التي توفّرها الحديقة؟

"الحفاظ على الكوكب"، من خلال الحفاظ على الحياة البرية والتعليم إلى المستوى التالي. عبْر تسليط الضوء على قضايا مهمة مثل: تدمير الموائل، وتغيّر المُناخ، والصيد الجائر- الأشياء التي تؤثر حقاً على مستقبل كوكبنا.

إجراء محادثات الحياة البرية اليومية، بقيادة فريق الخبراء، أو مشاهدة عرض حي مثل "أصداء البرية"؛ حيث تخطف الحيوانات المرحة مثل: الكوتي، والراكون، وثعالب الماء، الأضواء.

لا تتوقف المتعة، كلّ يوم سبت، للأطفال؛ حيث تستضيف ورشة عمل المستكشف الصغير، برامج مثل: "التعلُّم في البرية"، التي تعطي الطلاب خبرة عملية في التعرُّف إلى رعاية الحيوان والحفاظ عليه وكيفية حماية البيئة. كلّ شيء يركّز حول إلهام الجيل القادم من حُماة الحياة البرية.

في الرياض حديقة الملز: فرصة الالتقاء بطيور الحبارى المنقرضة

فرصة الالتقاء بطيور الحبارى المنقرضة



تقدّم حديقة الحيوانات، الواقعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع أكثر من 1500حيوان من حوالي 196 نوعاً مختلفاً، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض. وتوفّر المعارض التعليمية للأطفال برفقة مدارسهم، وأولياء أمورهم، ملاذاً مبهجاً للطبيعة، وإلقاء نظرة على الحيوانات المتنوّعة في العالم.

ما هي ميزات حديقة الملز التي يبحث عنها الأطفال؟

سيكتشفون في كلّ زيارة نسيج الحياة من اللقاءات مع الحيوانات، التي تحكي قصص الحياة البرية.

سيتجولون ضمن أنظمة بيئية متنوّعة، ومعارض جذابة، ومناظر طبيعية خصبة. وسيلتقون بأنواع غريبة مثل: الفقمات والكنغر والأسود والقرود ووحيد القرن والزواحف والفيلة والجِمال، وهي من بين المخلوقات المعروضة في حديقة الحيوان.

فرصة للالتقاء بأنواع الحبارى السعودية المهددة بالانقراض، ونمر الصحراء العربية، والمها العربية؛ للاحتفال بنسيج الحياة الرائع الذي يزيّن كوكبنا.

سماع زئير الأسود، صهيل الخيول، نهيم الأفيال، صفير النسور وتغريد الطيور. يمكن للأطفال أيضاً التفاعل بأمان مع الحيوانات البرية الرائعة.

التعرُّف إلى أحجام وأنواع الحيوانات المختلفة؛ فالحديقة تسجل سنوياً عدداً من ولادات الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، بما في ذلك أول ولادة لحيوان بعملية قيصرية.



العنوان: حديقة الحيوانات بالرياض. الموقع: شارع مصعب بن عمير، الأحساء، الملز، الرياض.

توقيت زيارة حديقة الحيوانات بالرياض: الإثنين- السبت: 8:30 صباحاً- 12:00 ظهراً، 1:00 ظهراً- 6:00 مساءً.

رسم الدخول:

10.50ريال سعودي لمن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق.

2.5 ريال سعودي للأطفال دون سن 12 عاماً.

2 ريال لتذكرة القطار في حديقة حيوان الرياض.

في جدة: أكثر من وجهة طبيعية تعليمية للأطفال

واحدة من أهم مدن المملكة العربية السعودية، تتميز بتنوُّعها الثقافي ومرافقها الترفيهية العديدة، والتي تجعلها وجهة مفضلة للعائلات والأطفال. من بين هذه المرافق، توجد العديد من أماكن حيوانات للأطفال في جدة؛ حيث يمكن للأطفال اكتشاف مختلف أنواع الكائنات الحية عن قرب، والتعلم عن بيئاتها الطبيعية. هذه التجارِب ليست فقط ممتعة؛ بل تعليمية أيضاً؛ إذ توفّر فرصة فريدة لتعزيز وعي الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية، والتي تتوزع في أماكن مختلفة:

حديقة الحيوانات المغلقة: أنشطة تعليمية للأطفال

حديقة الحيوانات المغلقة: أنشطة تعليمية للأطفال



تتميَّز حديقة الحيوانات المغلقة جدة بأنها أكبر حديقة حيوانات في جدة. تتميز الحديقة بتصميمها المبتكر الذي يوفّر بيئة طبيعية قريبة قدر الإمكان من بيئة الحيوانات الأصلية؛ مما يتيح للزوّار الصغار فرصة مشاهدة مجموعة متنوّعة من الكائنات الحية في بيئتها المناسبة. كما تقدّم الحديقة العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تهدف إلى زيادة وعي الزوار بأهمية الحفاظ على الحياة البرية.

الموقع: تقع حديقة الحيوانات المغلقة جدة في منطقة المحمدية، كما أنها تعَد من أفضل أماكن حيوانات للأطفال في جدة.

تقع حديقة الحيوانات المغلقة جدة في منطقة المحمدية، كما أنها تعَد من أفضل أماكن حيوانات للأطفال في جدة. أوقات العمل: يبدأ العمل في حديقة الحيوانات المغلقة جدة طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

كيف تُمضين الإجازة الأسبوعية مع طفلك؟

أكواريوم جدة: آلاف الكائنات البحرية

أكواريوم جدة: آلاف الكائنات البحرية



يُعَد أكواريوم جدة أحد أنسب خيارات الترفيه للباحثين عن أجمل أماكن ترفيهية للأطفال بجدة. يقدّم هذا الأكواريوم الرائع فرصة فريدة لاستكشاف عالم البحار الغني، والتنوُّع البيولوجي المذهل. يمكن للأطفال التجوُّل في الأنفاق الزجاجية الشفافة، والاستمتاع بمشاهدة آلاف الكائنات البحرية من مختلف الأحجام والأشكال والألوان؛ بدءاً من الأسماك الملوّنة، والشعاب المرجانية الحية؛ حتى الكائنات البحرية الأكبر حجماً مثل أسماك القرش والبطاريق. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم الأكواريوم عروضاً مبهرة للدلافين، وأنشطة تفاعلية للأطفال؛ لتعزيز معرفتهم بالحياة البحرية وحمايتها.

الموقع: يقع أكواريوم جدة في طريق الكورنيش منطقة النورس.

يقع أكواريوم جدة في طريق الكورنيش منطقة النورس. أوقات العمل: يبدأ العمل في أكواريوم جدة، جميع أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً، ماعدا يوم الجمعة من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 11 مساءً.

حديقة الدلافين: عروض وحركات بهلوانية مبهرة

حديقة الدلافين: عروض وحركات بهلوانية مبهرة



يتردد اسم حديقة الدلافين كثيراً عند الحديث عن أفضل حديقة في جدة. تتميز الحديقة بمساحاتها الخضراء الواسعة، وأحواضها المائية التي تضم مجموعة متنوّعة من الدلافين والحيتان؛ مما يتيح للزوّار فرصة فريدة لمشاهدة هذه الكائنات البحرية عن قرب، والتعرُّف إلى سلوكها. وتقدّم الحديقة عروضاً مبهرة للدلافين؛ حيث تؤدي حركات بهلوانية وألعاباً مائية ممتعة. بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى، مثل: الألعاب المائية، والمنطقة المخصصة للأطفال. وبفضل موقعها الإستراتيجي وخدماتها المتكاملة، تعَد الحديقة وجهة مثالية لقضاء يوم ممتع ومليء بالذكريات الجميلة.

الموقع: تقع حديقة الدلافين جدة في منطقة الشرفية شارع خالد بن الوليد، كما أنها تُعتبر من أجمل حدائق حيوانات للأطفال في جدة.

تقع حديقة الدلافين جدة في منطقة الشرفية شارع خالد بن الوليد، كما أنها تُعتبر من أجمل حدائق حيوانات للأطفال في جدة. أوقات العمل: يبدأ العمل في حديقة الدلافين جدة جميع أيام الأسبوع من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 12 منتصف الليل.

حديقة دي جي للحيوانات الأليفة

حديقة دي جي للحيوانات الأليفة



تُعتبر حديقة دي جي للحيوانات الأليفة في جدة خياراً مثالياً لكلّ مَن يبحث عن أحسن أماكن للزيارة في جدة. تتميز هذه الحديقة بجوّها العائلي المرح ومساحاتها الخضراء الواسعة، التي توفّر بيئة طبيعية قريبة من بيئة الحيوانات. يمكن للزوّار التفاعل مع مجموعة متنوّعة من الحيوانات الأليفة مثل: القطط والكلاب والأرانب وغيرها؛ مما يجعل التجرِبة أكثر متعة وإثارة؛ خاصة للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، توفّر الحديقة العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال، والتي تساعد الزوّار على التعرُّف إلى عالم الحيوان بشكل أفضل واحترامه.

الموقع: تقع حديقة دي جي للحيوانات الأليفة في جدة في منطقة الأندلس شارع محمد علي الحركان، كما أنها تعَد من أحلى أماكن حيوانات للأطفال في جدة.

تقع حديقة دي جي للحيوانات الأليفة في جدة في منطقة الأندلس شارع محمد علي الحركان، كما أنها تعَد من أحلى أماكن حيوانات للأطفال في جدة. أوقات العمل: يبدأ العمل في حديقة دي جي للحيوانات الأليفة في جدة جميع أيام الأسبوع من الساعة 4 ونصف عصراً إلى الساعة 10 مساءً.

محمية الرفيعة في جدة

محمية الرفيعة في جدة



يترأس اسم محمية الرفيعة قائمة أفضل أماكن سياحية في جدة. تتميز المحمية بمساحاتها الخضراء الواسعة، وتنوُّع بيئاتها الطبيعية التي تضم مجموعة متنوّعة من الحيوانات والنباتات. وتعَد وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والهواة؛ حيث يمكن اصطحاب الأطفال للاستمتاع بمسارات المشي وركوب الدراجات، ومشاهدة الطيور والحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن المحمية تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على التنوُّع البيولوجي وحماية البيئة في المنطقة؛ مما يجعلها مكاناً فريداً من نوعه في جدة.

الموقع: تقع محمية الرفيعة في جدة طريق عسفان.

تقع محمية الرفيعة في جدة طريق عسفان. أوقات العمل: يبدأ العمل في محمية الرفيعة في جدة جميع أيام الأسبوع من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 9 مساءً.

نصائح عند اصطحاب طفلكِ لحديقة حيوانات

سجلي في الفعاليات التعليمية والترفيهية للأطفال، مثل ورش العمل والعروض الحية، التي تقيمها الحدائق، وتحققي من مواعيدها ومن أوقات العمل المحددة قبل الذهاب.

يُفضل أن يكون عمر الطفل 3 سنوات فما فوق للاستمتاع بالتجرِبة.

احملي القبعات أو الشمسيات لأشعة الشمس.

ضعي واقي الشمس للأطفال قبل الذهاب إلى أيّة حديقة حيوان.

احرصي على ارتدائهم ملابس وأحذية مريحة.

امنعيهم من الدخول إلى حظائر الحيوانات.

يُمنع منعاً باتاً إطعام الحيوانات أو الطيور.

يُحظر إغاظة الحيوانات أو تشغيل أيّ نوع من الموسيقى.

تعليم الأطفال عدم رمي أيّ شيء في أيّ مكان.

توجيههم للنظر في اللافتات؛ للحصول على الاتجاهات، والتعاون مع الموظفين.

عدم حمل حيواناتهم الأليفة.

راقبي الأطفال خلال ساعات عمل حديقة الحيوان.

يجب على الزوار شراء التذاكر مسبقاً؛ لتجنُّب طوابير الانتظار.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.