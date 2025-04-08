شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع درجات الحرارة.. أطعمة يجب تجنبها خلال الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

مع تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة ثم الانخفاض يبذل الجسم جهدًا إضافيًا للحفاظ على برودته، ويلعب نظامنا الغذائى دورًا أساسيًا فى الحفاظ على درجة حرارة الجسم وصحتنا العامة، بينما تساعدنا بعض الأطعمة على الشعور بالانتعاش، فإن بعض أنواع الأطعمة، مثل الأطعمة الغنية بالملح، والوجبات الدسمة، والمشروبات السكرية، قد تسبب لنا الانزعاج ومشاكل صحية.

ووفقا لموقع indianexpress فمن الضرورى تناول أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والهضم، وتجنب بعض الأطعمة فى الطقس الحار، ومنها..

الأطعمة الغنية بالملح

يمكن أن تُسهم الأطعمة الغنية بالملح، مثل الوجبات الخفيفة فائقة المعالجة، والوجبات السريعة، والوجبات المُعلبة، فى الجفاف واختلال توازن الإلكتروليتات، حيث تتطلب المزيد من السوائل للهضم، مما يُصعّب الحفاظ على رطوبة الجسم.

الوجبات الدسمة

يمكن للوجبات الدسمة أن ترفع درجة حرارة الجسم، وتُسبب الخمول، وتُعيق النشاط والترطيب، وتستغرق الأطعمة المقلية والدهنية وقتًا أطول فى الهضم، وقد تُسبب عدم ارتياح فى الطقس الحار.

المشروبات السكرية

على الرغم من أن المشروبات السكرية قد تبدو منعشة، إلا أنها تسبب ارتفاعًا حادًا فى نسبة السكر فى الدم يتبعه انهيار، مما يؤدى إلى التعب والنعاس.

- أطعمة ينصح بتناولها فى الطقس الحار

وخلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، يجب عليك إدراج بعض الأطعمة الهامة إلى جدولك، ومنها..

الفواكه والخضراوات المرطبة

اختر الفواكه والخضراوات الغنية بالماء، مثل الخيار والبطيخ والبرتقال والخضراوات الورقية، فهى تساعد على تبريد الجسم مع توفير العناصر الغذائية الأساسية.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

تساعد الوجبات الغنية البروبيوتيك فى الحفاظ على ترطيب الجسم وصحة الأمعاء، لذا ينصح بتناول الأرز المخمر مع الماء واللبن الرائب والزبادي وعصائر الفاكهة كخيارات رائعة لفصل الصيف.

البروتينات الخالية من الدهون

مصادر البروتين الأخف مثل الدجاج المشوي أو السمك أسهل في الهضم من اللحوم الثقيلة وتوفر طاقة مستدامة دون أن تجعلك تشعر بالخمول.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشعير، الشوفان، الأرز تطلق الطاقة تدريجيا، مما يساعد على الحفاظ على القدرة على التحمل طوال اليوم.