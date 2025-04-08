شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية خلال موجة الحر والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد اليوم الثلاثاء استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ليسود طقس حار نهار على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفى الصباح الباكر، لذا فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية خلال موجة الحر والأتربة.

قال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى الأمراض الصدرية والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، إن هناك بعض النصائح الهامة لأصحاب الأمراض التنفسية خلال موجات الحر والأتربة لحمايتك من التعرض للأمراض المرتبطة بالحرارة والرطوبة وتقليل خطر تفاقم الأعراض.

وأوضح أنه من الضرورى أن تحافظ على رطوبة جسمك خلال ارتفاع الحرارة والرطوبة من خلال شرب الكثير من السوائل الباردة بانتظام، حتى لو لم تشعر بالعطش وتجنب المشروبات التى تحتوى على الكافيين لأنها يمكن أن تسبب الجفاف.

وأكد أنه من الضرورى تجنب الخروج خاصة خلال أشد أوقات اليوم حرارة، مع استخدام مكيف هواء للحفاظ على برودة منزلك.

وتابع قائلاً يجب ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، لذا يجب أن تختار الأقمشة القطنية الخفيفة والألوان الفاتحة التى تسمح بتهوية الجسم.

وأكد أنه خلال الطقس الحار يمكنك الاستحمام لخفض درجة حرارة الجسم، وتجنب المجهود البدنى الشديد خاصة فى الهواء الطلق وفى أوقات الحرارة الشديدة.

وأوضح الدكتور رضا إبراهيم أنه يجب أن نكون على دراية بأى علامات تدل على تدهور الحالة التنفسية أو الإصابة بضربة شمس أو الإجهاد الحرارى (مثل الدوخة، الصداع، الغثيان، التعرق المفرط أو عدم التعرق)، إذا ظهرت أى من هذه الأعراض، يجب الذهاب للمستشفى على الفور.

ونصح أصحاب الأمراض التنفسية بالتأكد من أن لديهم كمية كافية من الأدوية مثل البخاخات.

وأوضح أنه يجب غلق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع دخول الغبار إلى المنزل، وارتداء كمامة إذا كان عليك الخروج، لتقليل استنشاق الغبار.

وتابع أن شرب الكثير من السوائل يمكن أن يساعد فى ترطيب الأغشية المخاطية وتقليل تهيجها، يمكنك أيضًا استخدام بخاخات الأنف المالحة لتنظيف وترطيب الممرات الأنفية.