شكرا لقرائتكم خبر عن موجات الحر قد تلحق الضرر بكليتيك.. كيف تحافظ على سلامتك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم، الإثنين، 7 أبريل 2025، قد يشهد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفى الصباح الباكر، ووفقًا للخبراء، فإن ارتفاع درجات الحرارة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، مما يُشكل خطرًا على فئات مختلفة من الناس، وخاصة كبار السن والأطفال ومن يعانون من مشاكل صحية كامنة، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا للخبراء، فإن تحديد عوامل الخطر واتخاذ الاحتياطات الكافية يُمكن أن يُساعد في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة وحماية الفئات الأكثر عرضة لها.

ماذا يحدث لكليتيك أثناء ارتفاع درجة الحرارة؟

عندما ترتفع درجة حرارة جسمك، يُمكن أن يؤثر ذلك بشدة على الكلى، مما يؤدي إلى العديد من المشاكل التي تُهدد الحياة مثل:

الجفاف

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى التعرق المفرط، مما يؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل بشكل كافٍ.

وفقًا للخبراء، يُقلل الجفاف من تدفق الدم إلى الكلى، مما يؤثر على قدرتها على تصفية الفضلات والحفاظ على توازن الأملاح.

يؤدي التعرق في الصيف أيضًا إلى فقدان الماء واستنزاف الأملاح الأساسية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد هذه الأملاح ضرورية للحفاظ على وظائف الخلايا والنبضات العصبية، بما في ذلك الكلى.

يؤثر انخفاض ضغط الدم على عملية الترشيح

يمكن أن يُسبب الإجهاد الحراري تمدد الأوعية الدموية، حيث يُصبح الجسم قادرًا على تبديد الحرارة. يُسبب هذا التمدد انخفاض ضغط الدم ويُقلل من تدفق الدم إلى الكلى، مما يؤثر على كفاءتها في الترشيح.

التهابات المسالك البولية

يمكن أن يؤدي الجفاف وزيادة إنتاج البول في درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة التعرق وفقدان السوائل، مما قد يُركز البكتيريا في المسالك البولية ويُصعّب طردها.

ووفقًا للأطباء، تُهيئ الحرارة والرطوبة بيئةً أكثر ملاءمةً لنمو البكتيريا وازدهارها، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

علامات وأعراض تأثيرات الحرارة على الكلى

إذا تأثرت كليتاك بموجات الحر، فقد تعاني من الأعراض التالية:

-تنفس سريع

-تعرق وعطش شديدان

-تشنجات عضلية شديدة

-صداع

-ارتفاع درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب

-نبض ضعيف وسريع

-جلد بارد ورطب

-قلة التبول

-دوار وضعف وضعف في التنسيق الحركي

الوقاية من تلف الكلى الناتج عن الحرارة

إذا كنت تعرف شخصًا لديه عوامل خطر للإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة، فمن الضروري اتخاذ احتياطات خاصة إلى جانب تجنب مدرات البول، من المهم شرب السوائل مع الثلج للحفاظ على رطوبة جسمك.

نصائح أخرى للحفاظ على نظامك الغذائي الصحي للكلى

تجنب الأطعمة المالحة

يمكن أن تؤدي الأطعمة المالحة مثل رقائق البطاطس أو البسكويت المملح إلى العطش الشديد، وإذا كنت تتجنب تناول المزيد من السوائل، فعليك تناول وجبات خفيفة مالحة تدفعك إلى شرب كوب من الماء.

اشرب ببطء من أكواب أصغر.

يساعدك هذا على إبطاء تناول السوائل، كما يساعدك على تتبع كمية ما شربته.

برّد أو جمّد الفاكهة لوجبة خفيفة منعشة.

يساعدك تبريد الفاكهة وتجميدها على الاستمتاع بها والاستمتاع بها دون إضافة سكر.

امضغ العلكة

مضغ العلكة أو مص قطعة حلوى صلبة - أو قطعة ثلج، أو نعناع، أو شريحة ليمون - يُحفّز فمك على إنتاج المزيد من اللعاب، مما يُقلّل من شعورك بالعطش.