شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: تحضير قهوتك الصباحية بهذه الطريقة يهدد قلبك والان مع تفاصيل الخبر

تناولك لكوب من القهوة صباحًا يمكنه أن يكون منشطًا بالفعل، ولكنه قد يؤثر على صحة قلبك، حيث نشر البحث الجديد في مجلة Nutrition Diseases الأمريكية.

القهوة الصباحية وطريقة تحضيرها

وأوضح البحث أن طريقة التحضير للقهوة الصباحية تتحكم بشكل كبير في مادة تمتعك بالصحة من عدمه، وذلك لأن القهوة التي يتم تصفيتها تصفية كاملة من خلال آلات القهوة الكلاسيكية تكون أكثر فائدة وصحة وتقي من بعض المشكلات الصحية التي قد تسببها القهوة غير المفلترة أو القهوة المغلية أو الإسبريسو، هذا ما أكده الدكتور ديفيد أجمان المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة.

وبالتوافق مع الأبحاث ومقارنتها، وجد الباحثون أن القهوة المغلية تحتوي على تركيزات عالية من الديتيريبين، تلك المركبات التي تؤثر على مستويات الكوليسترول بالسلب.

ووجد الباحثون أن القهوة المفلترة المصفاة جيدًا تقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية بنسبة تصل إلى 36%.

ونصحت الدكتورة جوان مانيسون الحاصلة على ماجستير الصحة العامة ورئيسة الطب الوقائي في مستشفى بريج هام في بوسطن الراغبين في تناول القهوة بالحد من إدمانهم لها، خاصة القهوة غير المفلترة أو الإسبريسو خلال حصة اليوم الواحد، خاصة الذين لديهم عوامل خطر كامنة للإصابة بأمراض القلب والأمعاء والأوعية الدموية، لأنها تعزز من نسب الكوليسترول الضار في الدم بالتدريج.

إلا أن دراسات سابقة كانت قد ربطت تناول القهوة بشكل عام بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني وانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب، إلا أن الدراسة الحديثة قد ربطت بين مستويات القهوة المغلية غير المفلترة وبين مستويات الكوليسترول وبالتالي الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مستقبلاً.