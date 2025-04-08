شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لا تعرفها عن أداء 20 "تمرينة ضغط" كل صباح والان مع تفاصيل الخبر

تمارين الضغط هي تمارين تعتمد على وزن الجسم، وتُشغّل مجموعات عضلية متعددة، وتهدف إلى تحسين القوة البدنية، وتعزيز القدرة على التحمل.

ويفترض الكثيرون أن تمارين الضغط تتطلب تكرارات عالية لتكون فعّالة، إلا أن ممارسة 20 تكرارًا فقط من التمرين كل صباح يمكن أن يحدث فرقًا دائمًا في الصحة البدنية.

ووفقا لموقع "Times of India" تعزز هذه العادة اليومية عملية الأيض، وتقوي الجزء العلوي من الجسم، وتساهم في تحسين وضعية الجسم.

5 فوائد لممارسة تمرين الضغط كل صباح

ويحقق ممارسة 20 تكرار من تمرين الضغط كل صباح الفوائد التالية:

بناء قوة الجزء العلوي من الجسم

تستهدف تمارين الضغط بشكل أساسي الصدر والكتفين والعضلة ثلاثية الرؤوس، مما يجعلها من أفضل التمارين لتقوية الجزء العلوي من الجسم ، ويساعد أداء 20 تمرين ضغط بانتظام كل صباح في الحفاظ على قوة العضلات وتحسين القدرة على التحمل، كذلك تحسين وضعية الجسم، وتقليل خطر الإصابات، ودعم الأنشطة اليومية مثل رفع وحمل الأشياء بسهولة.

الحفاظ على استقامة الجسم

على الرغم من أن تمارين الضغط تعد تمرينًا للجزء العلوي من الجسم، إلا أنها تُشغّل أيضًا عضلات الجذع، مما يساهم فى الحفاظ على استقامة الجسم أثناء أداء الحركة عضلات البطن وأسفل الظهر والعضلات المائلة. مع مرور الوقت، يُحسّن هذا من ثبات الجذع، مما يؤدي إلى توازن أفضل وتقليل الضغط على أسفل الظهر.

الحفاظ على صحة القلب

تمارين الضغط لا تقتصر على بناء العضلات فحسب، بل تُفيد أيضًا الجهاز القلبي الوعائي، حيث يزيد أداء تمارين الضغط من معدل ضربات القلب، مما يحسّن الدورة الدموية ويعزز تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

وأشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستطيعون أداء عدد معتدل من تمارين الضغط يوميًا، يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

تحسن عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون

يُنشّط النشاط البدني الصباحي عملية الأيض، ولأن تمارين الضغط تشغل مجموعات عضلية متعددة في آنٍ واحد، فإنها تتطلب طاقة أكبر، مما يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية، والحفاظ على وزن صحي ويدعم فقدان الدهون مع مرور الوقت، إضافةً إلى ذلك، يساهم بناء كتلة العضلات في رفع معدل الأيض أثناء الراحة، ما يعني أن الجسم يستمر في حرق السعرات الحرارية حتى بعد انتهاء التمرين.

تعزيز صحة العظام والمفاصل

تساعد تمارين تحمل الوزن، مثل تمارين الضغط، في الحفاظ على قوة العظام والمفاصل، حيث تمارس تمارين الضغط بانتظام ضغطًا مُحكمًا على العظام، مما يُحفز كثافة العظام ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام، كما تحسّن تمارين الضغط من ثبات المفاصل، خاصةً في الكتفين والمعصمين، مما يُقلل من احتمالية الإصابات.

أشخاص عليهم تجنب القيام بتمارين الضغط

تمارين الضغط تمارين رائعة لوزن الجسم، ولكن يُنصح بعض الأشخاص بتجنبها أو تعديل حركتها، بينهم من يعانون من إصابات في المعصم أو الكتف أو الكوع ، لأن الإجهاد قد يُفاقم الحالة، كذلك من يعانون من آلام شديدة في أسفل الظهر أو انزلاق غضروفي، لأن تمارين الضغط تفاقم انزعاجهم.

كما يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم توخي الحذر، لأن الإجهاد قد يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم، كما يجب على من يتعافون من العمليات الجراحية، خاصةً عمليات الجزء العلوي من الجسم، استشارة الطبيب قبل محاولة ممارسة تمارين الضغط.