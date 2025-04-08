شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. أضف هذه المكونات إلى عصير الليمون لتعزيز الترطيب في الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

مع تقلبات الطقس خلال فصل الربيع، والتي تميل إلى ارتفاع في درجات الحرارة مع اقتراب فصل الصيف، يصبح من المهم ترطيب الجسم من خلال تناول المشروبات الطبيعية التى تروي العطش، ويعتبر عصير الليمون أحد المشروبات التقليدية التي يعشق معظمنا تناولها خاصة في الصيف من أجل الترطيب مع حرارة الطقس، ومن الممكن إضافة بعض الخيارات الصحية لعصير الليمون لجعله أكثر صحة وترطيبًا، وكلها مكونات طبيعية وصحية موجودة في كل مطبخ، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 4 إضافات صحية لعصير الليمون من مطبخك: أضف بذور الشيا إلى عصير الليمون

بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين، فقط انقع ملعقة كبيرة من بذور الشيا في الماء قبل إضافتها إلى عصير الليمون يمنحها قوامًا هلاميًا، حيث أنها غنية بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، بينما تدعم أحماض أوميجا 3 صحة القلب، وهذا المزيج يُنتج مشروبًا مُشبعًا وغنيًا بالعناصر الغذائية.

أضف أوراق النعناع الطازجة

أوراق النعناع الطازجة غنية بفيتاميني A و C، والحديد، ومضادات الأكسدة، وإضافة النعناع إلى عصير الليمون لا يُحسن نكهته المنعشة فحسب، بل يُساعد أيضًا على الهضم، ويُقلل الغثيان، ويُساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي.

أضف قليلًا من الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وإضافة رشة من الكركم إلى عصير الليمون يساعد على تقليل الالتهاب، وتحسين الهضم، وتقوية جهاز المناعة، وإضافة رشة صغيرة من الفلفل الأسود يعزز أيضًا امتصاص الكركمين، مما يزيد من فعالية فوائده.

أضف الزنجبيل لتحسين الهضم

الزنجبيل له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وإضافة الزنجبيل المبشور الطازج إلى عصير الليمون يُعزز جهاز المناعة، ويُحسن الهضم، ويُقلل الشعور بالغثيان، وذلك بفضل نكهته الدافئة واللاذعة.