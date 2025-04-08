شكرا لقرائتكم خبر عن الحمى النفسية.. كيف يسبب التوتر أعراضا جسدية والان مع تفاصيل الخبر

هل يمكن أن يتسبب التوتر في حدوث بعض الأعراض الجسدية؟ أجاب تقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، مؤكدًا على أن التوتر لا شك يثير الكثير من التغيرات الفسيولوجية والجسدية في أجسادنا، بل إنه يسبب الكثير من الأعراض الجسدية الحادة التي قد تصل حد الإصابة بالإسهال أو الصداع أو الإمساك وحتى الحمى.

أعراض التوتر

تابع التقرير موضحًا أن أعراض التوتر ومضاعفاته كثيرة، وقد تحدث للجسم بشكل واضح وصريح وفقًا لدرجة التوتر وطبيعة التعرض للضغوط والتوترات بشكل مستمر، فقد تسبب مجموعة من المشكلات الصحية منها:

مشاكل واضطرابات حادة في النوم

الصداع وألم الرأس

اضطرابات هضمية ومعوية

الإسهال أو الإمساك الشديد

قد يؤثر التوتر أو القلق العام على مستويات درجة حرارة الجسم، ولكن بشكل غير مباشر، فالتوتر لا يسبب بشكل مباشر ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولكنه يعد عاملاً مساعدًا على إصابة الجسم بالحمى، فهو يلحق الضرر بالجسم مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى اضطرابات حادة في مستويات درجة الحرارة فيه، واستمرار التوتر والقلق لفترات طويلة قد يضعف جهاز المناعة بشكل واضح مما يؤدي إلى رفع فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية التي قد ترفع درجة الحرارة بشكل واضح، وهو ما يعرف بالحمى النفسية على عكس الحمى العادية، التي يكون لها سبب محدد مرضي.

كيف التخلص من التوتر بشكل سريع

طرق التخلص من التوتر تبدأ بمعالجة الأسباب الكامنة التي أدت إلى الإصابة المستمرة به قدر الإمكان، لابد من إدارة التوتر والسيطرة عليه إذا لم تستطع تخلص من المسبب مثل ممارسة الرعاية الذاتية والعناية بالنفس وتحسين صحتك النفسية والجسدية.

- ممارسة الرياضة بشكل سليم ومنتظم لتعزيز مزاجك وتحسينه، تحسن الرياضة من المناعة، لذا التزم بنشاط رياضي وبدني يعزز من هرمونات الجسم ويقلل من هرمونات التوتر.

- اشرب الكثير من المياه على مدار اليوم.

- تناول وجبات غنية بالعناصر الغذائية.

- احصل على قسط وافر من النوم كل ليلة وبشكل مستمر.

- مارس أنشطة صحية مثل الاستماع إلى الموسيقى أو القراءة.

- مارس بعض التمارين الصحية التي تحسن من الهدوء والاسترخاء مثل ممارسة الامتنان.

- اقض وقت جيد مع العائلة.

- جرب تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس والتأمل والاسترخاء واليوجا.