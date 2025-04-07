شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض إجهاد العين "الرقمى" عند الأطفال.. وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

أصبح إجهاد العين الرقمي لدى الأطفال مصدر قلق متزايد، إذ يقضون وقتًا أطول على الأجهزة الرقمية، مثل الموبايل والتليفزيون واللاب توب وألعاب الفيديو وغيرها، ويؤدي التعرض الطويل للشاشات إلى انزعاج في العين ومشاكل صحية محتملة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. الأعراض الشائعة التي تظهر على الأطفال نتيجة إجهاد العين الرقمي:

ألم في العينين.

الشعور بالتعب أو الألم في العين.

الجفاف أو احمرار العين وتهيجها.

الصداع وعدم وضوح الرؤية.

آلام الرقبة أو الكتف أو الظهر.

صعوبة في التركيز.

زيادة الحساسية للضوء.

ويؤثر التعرض المستمر للشاشات الرقمية على الصحة البدنية ونمو الطفل، وقد يُسبب التعب وانخفاض الإنتاجية، واضطرابات النوم، وتأخرًا في تطور اللغة، وضعفًا في مدى الانتباه والتركيز، وانخفاضًا في المهارات الاجتماعية، وضعفًا في القدرة على القراءة، وعدوانية في السلوك، وزيادة في حدة الطبع، والتوتر، والإدمان، وغيرها، بل وقد يؤدي أحيانًا إلى حالات صحية خطيرة مثل القلق والاكتئاب.

ويُعد الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بإجهاد العين الرقمي، نظرًا لأن عيونهم لا تزال في طور النمو، وهي أكثر حساسية للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات، مما قد يؤدي إلى إجهاد وانزعاج أكبر من البالغين، حيث يميل الأطفال الصغار إلى التركيز المفرط على الأشياء القريبة، مما قد يؤدي إلى شد عضلات العين، وما يترتب على ذلك من تطور مبكر لقصر النظر، وتطور أسرع له، وعدم وضوح الرؤية، والصداع.

كما يميل الأطفال إلى الرمش بشكل أقل من البالغين، مما يؤدي إلى جفاف العين والشعور بعدم الراحة بشكل عام.

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP).. توصى بمجموعة من الإجراءات يجب اتباعها بشأن وقت الشاشة المسموح به لمختلف الفئات العمرية.. على النحو التالى:

بالنسبة للرضع (0-18 شهرًا): لا وقت للشاشة.

الأطفال الصغار (18-24 شهرًا): حدد وقت الشاشة إلى أقل من ساعة واحدة يوميًا من المحتوى التعليمي.

مرحلة ما قبل المدرسة (2-5 سنوات): حدد وقت الشاشة إلى ساعة واحدة يوميًا من المحتوى عالي الجودة.

الأطفال في سن المدرسة (6-12 عامًا): حدد وقت الشاشة الترفيهي إلى حوالي 1-2 ساعة يوميًا، وتأكد من أن المحتوى مناسب للعمر.

بالنسبة للمراهقين (13 عامًا فأكثر): اسمح بالمرونة، ولكن ضع حدودًا واضحة لتشجيع التوازن.

فيما يلى.. بعض النصائح المفيدة لتجنب إجهاد العين الرقمي عند الأطفال:

قاعدة 20-20-20: شجع الأطفال على أخذ استراحة كل 20 دقيقة من خلال النظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل، ويساعد هذا في استرخاء العضلات وتقليل إجهاد العينين.

ضبط إعدادات الشاشة: قم بتقليل السطوع، وضبط التباين، وزيادة حجم النص لجعله أكثر راحة.

يجب ألا تكون الإضاءة المحيطة منخفضة جدًا أو عالية جدًا: كما يجب ضبط سطوع الشاشة لتجنب الانعكاسات وإجهاد العينين، وتجنب استخدام الشاشة الرقمية في الظلام، وخاصة قبل النوم.

وضع الشاشة المناسب: يجب أن تكون الشاشة على مسافة ذراع تقريبًا، مع جعل الجزء العلوي من الشاشة على مستوى عيني الطفل.

استخدم نظارات مزودة بمرشحات الضوء الأزرق أو قم بدمج هذه المرشحات في شاشات الجهاز.

رمش العينين بشكل متكرر لتجنب تبخر الدموع والجفاف.

شجع طفلك على أخذ فترات راحة منتظمة لاسترخاء عضلات العين.

إعطاء الأولوية للمحتوى التعليمي المناسب للعمر.

تشجيع المزيد من النشاط البدني.

يوصى بإجراء فحوصات منتظمة للعين لدى طبيب العيون لضمان التطور الطبيعي للعينين واستبعاد أي مشاكل أو علاجها في مرحلة مبكرة.

من المفيد تشجيع الأطفال على المشاركة في أنشطة غير رقمية، مثل حل الألغاز، وقراءة القصص وروايتها، والرسم، والتلوين، وألعاب المكعبات، وألعاب الذاكرة، وألعاب الطاولة، والأعمال اليدوية، وغيرها، مما يُسهم في نموهم المعرفي والبصري، ويُقلل من احتمالية ظهور أعراض إجهاد العين الرقمي.