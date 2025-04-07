شكرا لقرائتكم خبر عن عادات مهمة للنظافة الشخصية والوقاية من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

النظافة الشخصية من أهم الأشياء التي يمكنك اتباعها للوقاية والحفاظ على صحتنا وصحة المجتمع من حولنا، حيث إن النظافة الشخصية الجيدة هي خط الدفاع الأول ضد العديد من الأمراض المعدية التي تسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات، في هذا التقرير نتعرف على أبرز العادات الضرورية للنظافة الشخصية والوقاية من العدوى، بحسب موقع "هيلث".

أهم ممارسات النظافة الشخصية للوقاية من العدوى - غسل اليدين بانتظام

قبل وبعد إعداد الطعام، قبل تناول الطعام، بعد استخدام المرحاض، بعد لمس الحيوانات، بعد السعال أو العطس، بعد لمس الأسطح العامة، وعند العودة إلى المنزل من الخارج.

استخدام الماء والصابون وفرك اليدين جيدًا لمدة لا تقل عن 20 ثانية

في حالة عدم توفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم يدين يحتوي على 60% على الأقل من الكحول.

- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس

استخدام منديل وتخلص منه على الفور في سلة المهملات.

في حال عدم توفر منديل، السعال أو العطس في الجزء العلوي من الذراع أو الكوع وليس في اليدين.



-الحفاظ على نظافة الجسم

الاستحمام بانتظام بالماء والصابون لإزالة الجراثيم.

- الاهتمام بنظافة الشعر وفروة الرأس.

- العناية بالفم والأسنان:

- تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين على الأقل يوميًا.

- استخدام خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام بين الأسنان.

- زيارة طبيب الأسنان بانتظام للفحص والتنظيف.

- تقليم الأظافر بانتظام والحفاظ عليها قصيرة ونظيفة

- تنظيف الأوساخ المتراكمة تحت الأظافر

-تجنب مشاركة الأدوات الشخصية

عدم مشاركة المناشف، فرش الأسنان، أدوات الحلاقة، أدوات الأكل والشرب مع الآخرين.

- نظافة الطعام والماء:

- غسل الفواكه والخضراوات جيدًا قبل تناولها أو طهيها.

- طهي الطعام جيدًا وخاصة اللحوم والدواجن والبيض.