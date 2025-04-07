شكرا لقرائتكم خبر عن للمتعافين من السرطان.. تغييرات ضرورية في نظامك الغذائي والرياضي والان مع تفاصيل الخبر

أشارت دراسة جديدة نشرت في مجلة الجمعية الوطنية للسرطان إلى أن مرضى السرطان المتعافيين يمكنهم تقليل خطر عودة المرض وتقليل فرص الوفاة المستمر لديهم من خلال الالتزام ببعض الإرشادات والتغييرات التي تحدث في النظام الغذائي وفي نظامهم الحياتي الخاص بممارسة الرياضة.

نتائج الدراسة

وفقًا لنتائج الدراسة، فإن هذه التغييرات والإرشادات الخاصة بالنظام الغذائي والرياضي لمرضى السرطان الذين نجوا وتم علاجهم منهم أصبحوا أقل عرضة لخطر الوفاة، إما بسبب أمراض القلب أو نوبات لاحقة من السرطان.

وصرحت يون يانج كبير علماء أبحاث الأوبئة بالجمعية الأمريكية للسرطان أنه غالبًا ما يرغب العديد من الناجين من مرض السرطان الذين خضعوا للعلاج بالفعل وتم شفاؤهم في اتباع نظام حياتي صحي وإجراء تغييرات جيدة على نمط حياتهم لتحسين فرصهم للعيش لفترات أطول.

التوصيات

أوضحت التوصيات أنه يجب على المريض الناجي من السرطان الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي. كانت التوصيات قائمة على تحليل أكثر من 3700 مشارك في دراسة طويلة الأمد حول الإصابة بالسرطان. ركزت الدراسة على الناجين من أنواع السرطان المرتبطة بالسمنة نظرًا للدور الهام لأنماط الحياة الصحية التي تتأثر في حياتهم فيما بعد. شملت الدراسة الناجين من سرطانات المعدة والقولون والكبد والمرارة والبنكرياس والرحم والجهاز العصبي.

نتائج الدراسة

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين كانت أنماط حياتهم صحية ومتوافقة مع إرشادات الجمعية الأمريكية للسرطان للعيش بحياة صحية كان لديهم:

- خطر وفاة أقل بنسبة 24%.

- خطر وفاة أقل للأمراض المرتبطة بالقلب بنسبة 33%.

- خطر وفاة أقل أيضًا للوفاة بالسرطان بنسبة 21%.

توصيات إضافية

- الأشخاص الذين يتمتعون بمؤشر جسم مثالي انخفض خطر الوفاة لديهم بنسبة 10%.

- الأشخاص الذين تمتعوا بحياة رياضية ونمط رياضي دائم كان لديهم خطر أقل للوفاة بنسبة 22%.

إرشادات الجمعية الأمريكية للسرطان

توصي إرشادات الجمعية الأمريكية للسرطان بالحصول على التمارين الرياضية وممارستها كل أسبوع بحوالي 150 دقيقة، فضلاً عن الاهتمام بتناول الكثير من الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة والتخلص من اللحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات السكرية والحفاظ على وزن صحي والبعد عن الأطعمة المصنعة والحبوب المكررة.