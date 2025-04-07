شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الحفاظ على صحة عينيك في الربيع والرياح المحملة بالأتربة والان مع تفاصيل الخبر

مع تقلبات الطقس خلال فصل الربيع، نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بجانب وجود رياح محملة بالأتربة تؤثر على صحتنا بأكثر من طريقة، حيث تتأثر أعضاء الجسم بهذا الطقس غير المستقر خاصة مع وجود أتربة، وتعتبر العين أحد الأعضاء المهمة التي تتأثر بهذا الطقس، لذلك من المهم الحفاظ على صحة أعيننا خلال هذا الطقس غير المستقر للوقاية من أي مخاطر صحية، وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

فيما يلى.. طرق الوقاية من تقلبات الطقس في الربيع وحماية أعيننا من الرياح المحملة بالأتربة:

ارتداء النظارات الشمسية: تساعد النظارات الشمسية ذات العدسات المغلقة على تقليل دخول الأتربة والرياح إلى عينيك.

استخدام قطرة العين: يمكن استخدام قطرات مرطبة للعين لتخفيف الجفاف أو الحكة الناجمة عن الرياح والغبار.

تجنب فرك العينين: حاول تجنب لمس أو فرك عينيك بيديك، خاصة بعد التعرض للغبار، لأن ذلك قد يؤدي إلى تهيج العينين.

غسل العينين بانتظام: يمكنك غسل عينيك بالماء النظيف إذا شعرت بدخول الغبار أو الأتربة لتقليل التهيج.

البقاء في الأماكن المغلقة قدر الإمكان: إذا كانت الرياح شديدة أو الأتربة كثيفة، يفضل البقاء في أماكن مغلقة أو محمية.

استخدام واقيات العين: في حال كنت مضطرًا للخروج في ظروف صعبة، يمكنك استخدام واقيات العين أو نظارات واقية مخصصة للحماية من الأتربة.

ترطيب الجو: يمكن استخدام أجهزة ترطيب الجو في الأماكن المغلقة لتقليل الجفاف الناتج عن الرياح.

العدسات اللاصقة: يُفضل تجنب ارتداء العدسات اللاصقة في الطقس المحمل بالأتربة لأنها قد تزيد من تهيج العين وتسبب العدوى.

ارتداء قبعات: احمِ عينيك من أشعة الشمس المباشرة باختيار قبعات عريضة الحواف.

تجنب الخروج من المنزل: إذا كان في استطاعتك تجنب الخروج في هذا الطقس يُفضل ذلك خاصة في ساعات الذروة، عادةً بين الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً.