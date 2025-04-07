شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نصف مليون مولود يموت كل عام فى إقليم شرق المتوسط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هامريش أسموس القائم بأعمال مدير قسم صحة السكان بـ منظمة الصحة العالمية، إن إقليم شرق المتوسط يعاني من حدوث وفيات كثيرة للأمهات والمواليد والإصابة بالمضاعفات، لافتا إلى أن وفيات الأمهات ترتفع إلى أكثر من 600 وفاة.

واشار أسموس - خلال الاحتفال بـ يوم الصحة العالمي الذى يعقد حاليا بالقاهرة هذا العام، تحت عنوان "صحة الأم والطفل" - إلى أن ما يقرب من نصف مليون مولود يموت كل عام في إقليم شرق المتوسط، وتتركز أكثر من 80 % من تلك الوفيات في 6 بلدان.

وأوضح أن وفيات الأطفال حديثي الولادة تتراوح بين 38 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية في البلدان ذات المعدلات الأعلى وحالتى وفاة لكل 1000 ولادة حية في البلدان ذات المعدلات الأدنى.

وأضاف أن التقديرات - على الصعيد العالمي - تشير إلى أن حوالى 300 ألف إمرأة يفقدن حياتهن بسبب الحمل أو الولادة كل عام، كما يموت أكثر من مليون طفل في الشهر الأول من حياتهم بالإضافة إلى مليوني طفل أخر يولدون موتى.



الدكتور خالد صديق المستشار الاقليمي لصحة الطفل والمراهقين



الدكتور محمد عفيفى المستشار الاقليمى لصحة المراة



خلال الفاعلية



خلال مؤتمر صحفى