شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 15% من حالات الحمل تواجه مضاعفات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان بلخى المديرة الإقليمية لشرق المتوسط، خلال الاحتفال بـ يوم الصحة العالمى 2025 بمقر مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن كل دقيقتين تفقد امرأةٌ حياتها أثناء الحمل أو الولادة.

وأضافت، إن هذه ليست مجرد إحصائية، بل هي أزمة يمكننا تغييرها، فالاستثمار في الرعاية التي تقدمها القابلات يُمكن أن يُنقذ حياة 4.3 مليون شخص سنويًا بحلول عام 2035، وحتى زيادة بنسبة 10% في التغطية تنقذ حياة 1.3 مليون شخص كل عام، ولكن الأمر لا يتعلق بالرعاية فحسب، بل يتعلق بالكرامة والاحترام أيضًا، فالنساء والمواليد ومقدمو الرعاية يستحقون أن يُعامَلوا بأقصى درجات الاحترام أثناء الحمل والولادة وما بعدها.

وأشارت إلى أن 15% من حالات الحمل تواجه مضاعفات خطرة على الحياة، لكن الرعاية المبكرة والمنتظمة يُمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا وتنقذ الأرواح.

احرصي على ما يلي:

إجراء 8 فحوص على الأقل مع أحد مقدمي الرعاية الصحية من ذوي المهارة

إجراء فحص مبكر بالموجات فوق الصوتية لمتابعة صحتكِ والكشف عن المخاطر المحتملة

وأوضحت، إن هذه الفحوص ضرورية لصحتكِ ولنمو طفلكِ، فالتدخل المبكر ينقذ الأرواح، فلنعمل معًا على إعطاء الأولوية لصحة الأمهات، وتقديم الرعاية التي تستحقها كل امرأة وكل مولود.

شارك في المؤتمر كل من الدكتور هامريتش أسموس، القائم بإعمال مدير قسم صحة السكان، وتتحدث الدكتورة حنان حسن بلخى المديرة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية برسالة عبر الفيديو بكلمة تحت عنوان "بداية صحية ومستقبل واعد"، كما عقدت جلسة بعنوان "صحة الأم وحديثي الولادة" شارك فيها كل من الدكتور محمد عفيفي، المستشار الإقليمي لصحة المرأة، و الدكتور خالد صديق، المستشار الإقليمي لـ صحة الطفل والمراهقين.