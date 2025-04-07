شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الصحة العالمية 2025.. هامريتش: كل 7 ثوانى يتوفى طفل وكل دقيقتين امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المكتب الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مؤتمرا صحفيا، اليوم، الاثنين، بمناسبة يوم الصحة العالمي 2025، والذي يسلط الضوء هذا العام على موضوع "صحة الأمهات والمواليد" تحت شعار "بداية صحية لمستقبل واعد"، حيث عقد المؤتمر في مقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل.

من جانبه قال الدكتور هامريتش أسموس، القائم بإعمال مدير قسم صحة السكان، إن إقليم شرق المتوسط يعانى من حالة الطوارئ، ولابد من مساعدة كل ام وطفل لمنع الوفيات، موضحا أنه رغم التحسن فى صحة الأمهات فإنه كل 7 ثوانى يموت طفل، وكل دقيقتين تموت امرأة، ولابد من مشاركة الإعلام لإنقاذ صحة الامهات والاطفال حديثى الولادة.

شارك في المؤتمر الدكتور هامريتش أسموس، القائم بإعمال مدير قسم صحة السكان، وتتحدث الدكتورة حنان حسن بلخى المديرة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية برسالة عبر الفيديو بكلمة تحت عنوان "بداية صحية ومستقبل واعد"، كما عقدت جلسة بعنوان "صحة الأم وحديثي الولادة" شارك فيها كل من الدكتور محمد عفيفي، المستشار الإقليمي لصحة المرأة، والدكتور خالد صديق، المستشار الإقليمي لصحة الطفل والمراهقين.

كما عقدت جلسة بعنوان "حملة يوم الصحة العالمي" برئاسة منى ياسين، مسؤولة الإعلام والاتصال حيث يتم عقد مناقشة مفتوحة.



