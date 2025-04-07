شكرا لقرائتكم خبر عن رياح الخماسين.. نصائح لمريض حساسية الصدر.. يجب اتباعها والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الأرصاد الجوية من اشتداد رياح الخماسين المحملة بالأتربة بدءًا من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل، فرياح الخماسين تشتد فيها درجات الحرارة والرطوبة، وتكون محملة بالغبار والأتربة.

أضرار رياح الخماسين على الصحة

يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية لمن يعانون من الحساسية أو أعراضها أو لديهم القابلية لذلك، خاصةً لأولئك الذين يعانون من أمراض الصدر مثل الربو والحساسية الصدرية وأصحاب النوبات الصدرية، هذا ما أكده الدكتور ماهر الجارحى استشارى الصدر والحساسية حميات إمبابة.

- زيادة حدة الأعراض لديهم إذا ما تعرضوا بشكل مباشر لتلك الأنواع من الرياح.

- زيادة فرص الإصابة بأعراض مرضية مثل صعوبة في التنفس وضيق في التنفس وبعض النوبات الربوية لمن يعاني من الربو.

- السعال والعطس المستمر.

أضرار رياح الخماسين على مرضى الحساسية الصدرية

- اضطرابات في التنفس أو التهاب في الشعب الهوائية.

- زيادة في إنتاج المخاط وانسداد في الممرات الهوائية.

- زيادة حدة السعال والكحة المستمرة.

- اصابات القدرة على التنفس وعدم الشعور بالراحة وعدم القدرة على النوم.

- تهيج صدر أصحاب الحساسية الصدرية.

نصائح ضرورية على مريض الصدر ارتباعها

- الالتزام التام بالبخاخات التي وصفها الطبيب المختص لك دون الإخلال بمواعيدها أو طبيعتها أو إهمالها.

- الالتزام التام بالأدوية الوقائية التي يصفها بعض الأطباء لبعض مرضى حساسية الصدر لوقاية الصدر من نوبات الحساسية.

- يمكن الالتزام بأدوية حساسية الصدر وأدوية المضادة للحساسية حوالي شهر كامل لدى بعض الحالات، اسأل طبيبك عن ذلك.

- البعد كل البعد عن المثيرات للحساسية فيجب عدم التعرض لهذا الطقس بشكل مباشر خاصة أثناء اشتداد الرياح.

- بخاخات التي تحتوي على الكورتيزون وأيضًا الأدوية التي تحتوي على الكورتيزول التي غالبًا ما توصف لمريض حساسية الصدر يجب أن يتم تناولها تحت إشراف طبي وليس بشكل عشوائي.

- استخدام كمامات للأنف والفم جيدة.

- امتنع تمامًا عن التدخين والتدخين السلبي بشكل خاص.

- اهتم بتنظيف منزلك جيدًا والتخلص من تراكم الغبار والأتربة.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة أو المهيجة للحساسية وفقًا لطبيعة مريض الحساسية الصدرية.

- الحفاظ على ترطيب الجسم جيدًا جدًا، خاصة لمرضى حساسية الصدر لأن الإفرازات والمخاط يتراكم لديهم بشدة.

- أخطر ما يضر مريض حساسية الصدر وهو التعرض لتغيرات جوية حادة من البارد إلى الساخن والعكس وبالتالي تجنب تغيير الأجواء.

- الاستمرارية في تناول المشروبات والأكلات الدافئة حتى تنتهي الموجة.

-تجنب التعرض للغبار والأتربة وإذا استطعت ومحاولة عدم النزول في هذه الرياح.

متى تستشير طبيب

- استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أعراض شديدة مثل:

- عدم القدرة على التنفس

- ارتفاع درجة الحرارة

- ضيق في التنفس

- ازرقاق في الشفتين

- اضطرابات في الوعي

هذه الأعراض قد تشير إلى حالة طبية خطيرة تتطلب عناية طبية فورية. من المهم استشارة الطبيب المختص على الفور لتحديد السبب والعلاج المناسب.