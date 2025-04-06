شكرا لقرائتكم خبر عن في الأتربة.. أكلات تزيد الحساسية بلاش منها وأخرى صحية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الأرصاد الجوية من اشتداد رياح الخماسين في الفترة من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل، ومع بداية فصل الربيع، تظهر رياح الخماسين التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وتكون محملة بالغبار والأتربة.

فيجب في هذا الطقس تناول الأطعمة التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم وتقليل تأثيرات الطقس السيئة مثل الجفاف الناتج عن الطقس الحار والجاف.

تأثير رياح الخماسين على الصحة

قال الدكتور ماهر الجارحي استشاري الصدر والحساسية ونائب رئيس مستشفى الحميات إمبابة سابقًا أن توقيت رياح الخماسين بما فيه من أتربة وغبار متراكم في الجو، فضلاً عن ارتفاعات طفيفة وتغيرات وتقلبات جوية في درجات الحرارة، لابد له من تعامل جيد مع الطعام والشراب الذي يؤثر وبشكل كبير على إمكانية تراكم المخاط في الصدر والأنف من عدمه.

الأطعمة والمشروبات الصحية

وتابع موضحًا أن الكثير من الأكلات الصحية والمشروبات الصحية أيضًا يمكنها أن تذيب المخاط وتقلل من لزوجته مما يعمل على تقليل أعراض مرضية مثل الكحة والسعال والعطس المستمر ومنع الحساسية وتهيجها ومنها:

- تناول الكثير من الخضروات الورقية مثل الخس والبقدونس التي ترطب الجسم وتزيد من كمية المياه فيه.

- تناول الشربات الدافئة أمر في غاية الأهمية لأنه يعزز من تقليل لزوجة المخاط الداخل في الجسم فضلاً عن تعزيز الصحة التنفسية وتقليل حدة السعال والعطس.

- شرب المياه باستمرار على مدار اليوم أمر في غاية الأهمية خلال هذا الطقس لترطيب الجسم ودفع الأتربة والغبار.

- الاهتمام بالأكلات الصحية مثل الخضروات والفاكهة.

- تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن يساعد على حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، والتي يمكن أن تزيد خلال فترة رياح الخماسين.

-تناول العصائر الطبيعية من الفاكهة الصحية.

الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها

- المشروبات الغازية والمشروبات الطاقة التي تؤثر على ضغط الدم وترفع مستويات السكر في الدم.

- الأسماك المالحة بكل أنواعها مثل الفسيخ والرنجة وغيرها لأنها تزيد من نسب الأملاح في الجسم وقد يتداخل هذا النوع من الأكلات مع تأثير الكورتيزون الموجود في البخاخات التي يحرص عليها مرضى الحساسية مثل بخاخات الأنف والحلق.

- ابتعد عن الطعام الدسم الغني بالدهون فالمقليات والأطعمة المليئة بالدهون غير مناسبة في هذا الطقس.

- ابتعد عن المشروبات الباردة كن مهتمًا بالمشروبات الدافئة التي تحسن من لزوجة المخاط وتقلل منها.

- ابتعد عن الأطعمة التي تثير الحساسية مثل السمك والبيض كل من لديه حساسية طعام تجاه نوع من الأكلات بحد ذاته عليه أن يبتعد عن هذا النوع من الطعام فهناك من يعاني من حساسية تجاه الفول السوداني أو الفراولة أو الموز أو غيره أو الأسماك أو البطن فلابد في هذا الطقس من الابتعاد عن هذا النوع من الطعام بشكل واضح.