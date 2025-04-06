شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائي الأفريقي يحميك من الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "نيتشر ميديسن" عن طريقة واعدة للوقاية من الأمراض، ووفقًا للعلماء، فإن النظام الغذائي الأفريقي الغني بالخضراوات والبقوليات والحبوب والأطعمة المخمرة – قد يكون وقائيًا ويحميك من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان، بحسب موقع تايمز ناو.

وأكد الخبراء أن هذا النظام الغذائي عالي القيمة الغذائية لا يحظى بالقدر الكافي من الاهتمام في الأبحاث، لكن العلماء يشيرون الآن إلى أنه قد يحمي من أمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني والسرطانات.

ما هو النظام الغذائي الأفريقي؟

وفقًا للبحث الذي أجراه خبراء من المركز الطبي بجامعة رادبود وجامعة KCMC في تنزانيا، فإن التحول إلى نظام غذائي نموذجي لما يتم تناوله في دولة تنزانيا الواقعة في شرق أفريقيا لمدة أسبوعين فقط يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الالتهاب في الجسم.

يعتقد العلماء أن النظام الغذائي الأفريقي يُخفض أيضًا مستويات البروتينات في الدم المرتبطة بالحالات الصحية الخطيرة التي سُجلت بين المشاركين في الدراسة.

قال الدكتور هانز هاينز كويريجن دي ماست، أستاذ مشارك في الصحة العالمية بجامعة رادبود في تنزانيا: "ركزت الأبحاث السابقة بشكل كبير على أنظمة غذائية تقليدية أخرى، مثل النظام الغذائي الياباني أو نظام البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف: "ومع ذلك، هناك الكثير مما يمكن أن نتعلمه من الأنظمة الغذائية الأفريقية التقليدية، وخاصة الآن، حيث تتغير أنماط الحياة في العديد من المناطق الأفريقية بسرعة وتزداد معدلات الإصابة بأمراض نمط الحياة." ويشمل المطبخ الأفريقي مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الشاي الأسود، والحليب، والذرة أو الأرز مع الفاصولياء للغداء، والأسماك والخضراوات الموسمية الطازجة للعشاء.

كما يكثر تناول الحبوب الكاملة والأطعمة المخمرة، والتي تُستهلك في جميع الوجبات. ويُفضل الأفارقة أيضًا مشروب "المبيجي"، وهو مشروب موز مُخمر تقليدي يُتناول غالبًا بعد العشاء.

في الدراسة، تحسنت المؤشرات المناعية لدى الرجال الذين تناولوا هذه الأطعمة لمدة أسبوعين، وانخفضت مستويات بروتينات الدم المرتبطة بالالتهاب، وانتظمت عملية الأيض لديهم.

وأشار الباحثون إلى أن أولئك الذين تحولوا إلى النظام الغذائي الغربي شهدوا ارتفاعًا في مستويات بروتينات الالتهاب في دمائهم، وانخفاضًا في استجابة خلاياهم المناعية لمسببات الأمراض.

وقال العلماء "تُسلط دراستنا الضوء على الفوائد المحتملة للمنتجات الغذائية التقليدية [الأفريقية] في معالجة الالتهابات وعمليات الأيض في الجسم.

وفي الوقت نفسه، نوضح مدى الضرر الذي يمكن أن يُحدثه النظام الغذائي الغربي غير الصحي.

ويتكون هذا النظام عادةً من أطعمة مُصنعة وعالية السعرات الحرارية، مثل البطاطس المقلية والخبز الأبيض، مع كميات كبيرة من الملح والسكريات المُكررة والدهون المُشبعة".

وأضافوا: "الالتهاب هو أساس العديد من الأمراض المزمنة، مما يجعل هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة للدول الغربية أيضًا."

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية والأطعمة المخمرة "تحظى بتقدير متزايد لتأثيراتها المناعية والأيضية المفيدة".

الأطعمة الشائعة في النظام الغذائي الأفريقي في حين تختلف الأطعمة حسب المنطقة في جميع أنحاء القارة الأفريقية، فإن بعض المكونات الشائعة التي تعتبر صحية للغاية تشمل:

- الخضراوات الورقية: أوراق البنجر، والكرنب الأخضر، واللفت، والسبانخ، والجرجير.

- الخضروات: الهليون، والبنجر، وبراعم بروكسل، والبروكلي، والجزر، والباذنجان، والثوم، والبصل، والفلفل.

- الفواكه: الموز، والتوت الأزرق، والأفوكادو، والتين، والجوافة، والليمون، والمانجو، والبرتقال، والبرقوق، والبطيخ.

- البطاطس، والبطاطا الحلوة.

- الحبوب الكاملة: الذرة، والأرز، والذرة الرفيعة.



البقوليات: الفاصولياء السوداء، والفول، والفاصولياء البيضاء، والحمص، واللوبيا، والفاصولياء الحمراء، والعدس، وفول الصويا.



المكسرات والبذور: بذور السمسم، والكاجو، وجوز الهند، والفول السوداني، واللوز، وبذور اليقطين، وبذور عباد الشمس.



الأعشاب والتوابل: خل التفاح، وورق الغار، والقرفة، والكزبرة، والقرنفل، والشبت، والزنجبيل، والخردل.



الأسماك والمأكولات البحرية: سمك السلور، وسمك القد، وجراد البحر، والماكريل، وبلح البحر، والمحار، والروبيان، وسمك السلمون المرقط، والسردين، والتونة.



* الدواجن والبيض واللحوم: الدجاج، والبيض، ولحم البقر، ولحم الضأن، والديك الرومي.



-الزيوت: زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت النخيل، وزيت الفول السوداني، وزيت السمسم.



- الألبان: اللبن الرائب، والزبادي، وحليب اللوز، وحليب الأرز، وحليب الصويا.