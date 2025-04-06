شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة.. إيقاف الإنترنت على موبايلك لمدة أسبوعين يساعدك على التركيز والان مع تفاصيل الخبر

لم تعد الهواتف الذكية مجرد وسيلة اتصال، بل إنها أصحت نافذة على العالم بكل ما تحمله الكلمة، لكن مع توافر الإنترنت باستمرار، يتزايد قلق العلماء من أن هذه السهولة الرقمية قد تُلحق ضررًا خفيًا بالقدرة العقلية والتركيز.

ويأتي هذا القلق وفقا لموقع "Times of India" بسبب أن الدماغ البشرى، عندما تقاطعه الإشعارات أثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، يكافح للبقاء منتبهًا، لكن لحسن الحظ، يوجد إعداد بسيط واحد في الهاتف الذكي يمكن أن يُحدث تغييرات ملحوظة في الصحة الإدراكية.

تغيير بسيط في هاتفك يحسن إداركك و صحتك العقلية

ووفقا لتجربة حديثة نشرتها جامعة أكسفورد، تم إجراءها على عدد من المشاركين، والذين قاموا بإيقاف الإنترنت عبر الهاتف المحمول لمدة أسبوعين، تم الكشف على أن 91% من المشاركين أظهروا تحسنًا في مجال رئيسي واحد على الأقل من مجالات الصحة النفسية والتركيز والرفاهية العاطفية.

وقام المشاركون بتعطيل اتصال الإنترنت على الهاتف الذكي، مع إبقاء الوظائف الأساسية للهاتف مثل المكالمات والرسائل النصية دون توقف.

العلاقة بين إيقاف الانترنت على الهاتف وزيادة التركيز

وأظهرت التجربة أنه عند توقف الإشعارات ومشتتات الإنترنت الكثيرة، يبدأ الدماغ بإعادة التركيز على المهمة التي بين يديه، حيث أن الأشخاص المشاركين بالتجربة، والذين توقفوا عن استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول، كانوا أكثر تركيزًا مقارنةً بمن ظلوا متصلين بالإنترنت باستمرار، وذلك لأن الدماغ يعمل بشكل أفضل عندما يتمكن من التركيز بعمق دون انقطاع، بينما يؤدي الوصول المستمر إلى الإنترنت إلى تشتيت الانتباه، مما يتسبب فيما يسمى بـ"الحمل المعرفي الزائد".

يعمل إيقاف بيانات الهاتف المحمول بمثابة تطهير للعقل، مما يسمح له بإعادة شحن نفسه والعمل بشكل أفضل، بجانب تحسين الصحة العقلية والتوازن العاطفي، حيث أفاد المشاركون في التجربة بانخفاض شعورهم بالقلق والإرهاق العاطفي، ويعتقد الباحثون أن هذا مرتبط بكيفية قضاء الناس وقتهم دون اتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول، فبدلاً من تصفح الإنترنت بشكل ممل أو التنقل بين التطبيقات، انجذب المشاركون بشكل طبيعي نحو أنشطة صحية أكثر، مثل المشي والمحادثات المباشرة وحتى الهوايات، وهى السلوكيات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحسين صفاء الذهن والمرونة العاطفية.

ولا تستهدف الدراسة رفض التكنولوجيا، بل استخدامها بوعي أكبر، حيث أن تعطيل بيانات الهاتف المحمول لبضع ساعات يوميًا، يمكن أن يُحدث تغييرات ملحوظة في مستويات التركيز والراحة النفسية.