شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم "أصغر من حبة الأرز" والان مع تفاصيل الخبر

ابتكر علماء من جامعة نورث وسترن الأمريكية أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم - أصغر من حبة الأرز - لمساعدة الأطفال الذين يولدون بعيوب القلب الخلقية، هذا الجهاز فائق الصغر يمكن إدخاله باستخدام حقنة ويذوب بعد عدم الحاجة إليه، بحسب موقع تايمز ناو.

على الرغم من أنه يعمل مع قلوب من جميع الأحجام، يقول العلماء الذين ابتكروه أن جهاز تنظيم ضربات القلب يعمل بشكل أفضل مع القلوب الصغيرة، قلوب الأطفال حديثي الولادة الهشة.

يبلغ عرض الشريحة حوالي 1.8 ملليمتر، وطولها 3.5 ملليمتر، وسمكها ملليمتر واحد، ولكنها تعمل بكفاءة مثل الشريحة كاملة الحجم.

كيف يعمل جهاز تنظيم ضربات القلب المصغر؟

وفقًا للعلماء، يقترن جهاز تنظيم ضربات القلب بجهاز صغير، ناعم، مرن، لاسلكي، قابل للارتداء، يُثبّت على صدر المريض للتحكم في تنظيم ضربات القلب. بعد اكتشافه عدم انتظام ضربات القلب، يُصدر جهاز تنظيم ضربات القلب تلقائيًا نبضة ضوئية تُنشّطه.

يمكن للنبضات القصيرة، التي تخترق جلد المريض وعظام الصدر والعضلات، التحكم في وتيرة نبضاته.

كيف يذوب الجهاز؟

وبما أن مكونات جهاز تنظيم ضربات القلب متوافقة حيوياً، قال العلماء إنه مصمم بطريقة تجعله لا يساعد إلا في تنظيم ضربات القلب بشكل مؤقت ويذوب ببساطة بعد أن تصبح خدماته غير ضرورية.

فريق العلماء من جامعة نورث وسترن أوضح أن مكونات جهاز تنظيم ضربات القلب متوافقة حيويًا، ما يعني أنها تذوب طبيعيًا في السوائل الحيوية للجسم، متجاوزةً بذلك الحاجة إلى الاستخراج الجراحي.

وتُظهر دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" كفاءة الجهاز في العديد من نماذج الحيوانات الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى قلوب بشرية من متبرعين متوفين.

"لقد قمنا بتطوير ما هو، على حد علمنا، أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم"، كما قال الدكتور جون روجرز، رائد في مجال الإلكترونيات الحيوية في جامعة نورث وسترن، والذي قاد مشروع التطوير.

يولد حوالي1% من الأطفال بعيوب خلقية في القلب، بغض النظر عمّا إذا كانوا يعيشون في بلد ذي موارد محدودة أو غنية.

قال الدكتور رافائيل: "هناك حاجة ماسة لأجهزة تنظيم ضربات القلب المؤقتة في سياق جراحات القلب للأطفال، وهذه حالة استخدامية حيث يكون تصغير الحجم أمرًا بالغ الأهمية. من حيث حمل الجهاز على الجسم، كلما كان أصغر، كان ذلك أفضل.

وفقًا للدكتور روجرز، لا يحتاج الأطفال المولودون بعيوب في القلب إلا إلى تنظيم ضربات القلب مؤقتًا بعد الجراحة، ويتم إصلاح الخلل في غضون أسبوع مع ذلك، تُعدّ الأيام القليلة الأولى بعد الجراحة بالغة الأهمية.

قال الدكتور روجرز أيضًا إنه بعد انتهاء الحاجة إلى جهاز تنظيم ضربات القلب المؤقت، يقوم الجراحون بإزالة الأقطاب الكهربائية. ومع ذلك، هناك العديد من المضاعفات المحتملة، بما في ذلك العدوى، وخلع الجهاز، وتمزق الأنسجة أو تلفها، والنزيف، وجلطات الدم، وكلها قد تُلحق الضرر بعضلة القلب.

