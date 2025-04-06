شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بودكاست دكتور الخليج 365 مع "شادي على حسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق الموسم الأول من بودكاست "دكتور الخليج 365"، باستضافة الدكتور شادي على حسين، المدير التنفيذي لمراكز شاينى وايت لزراعة وتجميل الأسنان، ليكون أول ضيوف المنتج الصحفي الجديد لمؤسسة ”الخليج 365” التي تحرص على تقديم خدمة صحفية ومعرفية جديدة للقراء والمتابعين عبر الموقع الإلكتروني وجميع منصات التواصل الاجتماعي.



دكتور شادي على حسين

ويحل الدكتور شادي على حسين، المدير التنفيذي لمراكز شاينى وايت لزراعة وتجميل الأسنان، ضيفًا على بودكاست "دكتور الخليج 365"، الذي يفتح الباب أمام الأطباء لنشر المعلومات والاستشارات الطبية الدقيقة وتقديمها بشكل واضح ومبسط للقراء في محتوي بصري ومقروء بشكل مبتكر يساعد على نشر المعلومات وتصحيح المفاهيم لدي المتابعين في كل مكان داخل وخارج مصر.

ويقدم الدكتور شادي على حسين، من خلال حلقات بودكاست "دكتور الخليج 365"، معلومات تفصيلية حول جميع المشاكل والأمراض التي تواجه مرضي الأسنان، وكذلك طرح الحلول المثالية لكل مشكلة بما يضمن حصول المريض على ابتسامة طبيعية بحلول علمية معاصرة، وروشتات كاملة لكل رحلة علاج من أجل إعادة تأهيل الأسنان والحصول على ضحكة مناسبة لكل شخص.



الدكتور شادي على حسين المدير التنفيذي لمراكز شاينى وايت



الدكتور شادي على حسين أستاذ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

ويوضح الدكتور شادي على حسين، من خلال حلقات بودكاست "دكتور الخليج 365"، تفاصيل رحلة نجاحه في تأسيس أحد أكبر مراكز زراعة وتجميل الأسنان في مصر والشرق الأوسط، ومعلومات طبية متنوعة منها الفرق بين العلاج الكلي والجزئي، وأهمية وضع خطط علاجية واضحة قبل البدء في علاج الأسنان، والخلطة السحرية لمراكز شايني وايت المتمثلة في "7 ابتسامات" للحصول على ضحكة طبيعية، وكيفية استغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحديد خطة علاج عن بعد بدون أي تكلفة أو مجهود، إضافة إلى زراعة الأسنان وأنواع الزرعات، وزراعة الفك الكامل، وغيرها من الأمور التي تشغل بالنا وتجعلنا نبحث عن إجابات هنا وهناك من خلال البحث.



الدكتور شادي على حسين استشارى طب الأسنان

الدكتور شادي على حسين، أستاذ دكتور بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مراكز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، ويعد أصغر أستاذ في جامعة عين شمس، لذلك فإنه واحد من أشهر وأهم أطباء الأسنان في مصر، حيث مر عليه أكثر من 10 آلاف حالة على مدار قرابة 16 عامًا من الخبرة في مجال طب الأسنان، كما أنها حاصل على دكتوراه علاج الجذور من جامعة عين شمس، وماجيستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة لندن لإدارة الأعمال.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مراكز شاينى وايت لزراعة وتجميل الأسنان، واحدة من أفضل 5 مراكز أسنان في مصر، حيث انطلق الدكتور شادي على حسين، في رحلة نجاح مشروعه الكبير بداية من عام 2019 بتأسيس عيادة صغيرة في مدينة نصر، وبعد مرور أكثر من 6 سنوات وصل الآن في العام 2025 إلى تأسيس أكبر سلسلة مراكز لعيادات الأسنان في مصر والتي تنتشر بعدد كبير من الفروع في أهم الأماكن بالقاهرة، بداية من التجمع الخامس، وروكسى، ونادى الصيد، والشيخ زايد، والعلمين، وأخيرًا مدينتي، ويحمل كل فرع من هذه الفروع قصة وتفاصيل كثيرة من الجهد والعمل والمثابرة من أجل تحقيق الحلم.



دكتور شادي على حسين أول ضيف فى بودكاست دكتور الخليج 365