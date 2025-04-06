شكرا لقرائتكم خبر عن في فصل الربيع.. إزاى تقلل أعراض الحساسية الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 05:00 م

في فصل الربيع، تزاد فرص الإصابة بالحساسية الموسمية بسبب حبوب اللقاح وانتشار الزهور، ولتقليل الأعراض قدوم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" بعض النصائح الهامة للحماية، ومنها:

نصائح لتقليل أعراض الحساسية الموسمية 1. تجنب المحفزات أي المسببات للحساسية

قلّل الخروج من المنزل خلال الأيام المتواجد فيها نسبة عالية من حبوب اللقاح والأتربة (خصوصًا الصبح الباكر).

أغلق الشبابيك في البيت والسيارة، خصوصًا وقت الرياح.

2. ارتدي كمامة عند الخروج

تقلل دخول حبوب اللقاح للأنف والفم، وتحميك من الإصابة بأعراض أو أزمات الحساسية.

3. الاستحمام وتغيير الملابس بعد الرجوع من الخارج

حبوب اللقاح ممكن تلتصق بالملابس والشعر، ولذا من الضروري الإستحمام فور الرجوع من الخارج وغسل الملابس للحماية من نزلات الحساسية.

4. غسل الأنف بمحلول ملحي يوميًا

بيساعد على طرد الحبوب والملوثات من الأنف، والحماية من مشاكل الجيوب الأنفية.

5. تناول الأدوية المساعدة

مضادات الهيستامين لتقلل العطس والحكة، والحد من التعرض لأزمات صحية.

بخاخ للأنف يقلل الالتهاب بشكل فعال.

استخدام قطرات للعين لو في حكة أو احمرار.

6. تناول فيتامين C وأطعمة مضادة للالتهاب

يمكنك تناول بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سي ومضادات الالتهاب ومنها الفلفل الألوان، البرتقال، البروكلي، والعسل الطبيعي، والبنجر، والكيوي.

7. اشرب أعشاب مهدئة للحساسية

هناك بعض الأعشاب المهدئة للحساسية، ومنها البابونج، النعناع، الزنجبيل، والينسون.