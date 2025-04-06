شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعراض تحذيرية مبكرة تظهر قبل أيام من متلازمة الموت المفاجئ عند البالغين والان مع تفاصيل الخبر

متلازمة الموت المفاجئ هي وفاة غير متوقعة ناجمة عن سكتة قلبية، غالبًا دون سبب واضح يُحدد من خلال تشريح الجثة أو فحص السموم، وغالبًا ما ترتبط بأمراض قلبية وراثية تؤثر على النظام الكهربائي للقلب، بحسب موقع تايمز ناو.

وقد حدد علماء من السويد 4 علامات تحذيرية مبكرة مهمة لفهم هذه الحالة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وفقًا لذلك.

إنها مشكلة وراثية في النظام الكهربائي للقلب، مما يسبب عدم انتظام ضربات القلب.

يتأثر ما لا يقل عن 4-5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بمتلازمة الموت المفاجئ غير المنتظم لدى البالغين كل عام. يصف توقف القلب المفاجئ عن النبض، غالبًا دون سبب واضح.

ووفقًا للخبراء، فهو مشكلة وراثية في النظام الكهربائي للقلب، مما يسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وقد حدد الباحثون الآن الأعراض التحذيرية التي تظهر عادة في الأيام التي تسبق النوبات القلبية المفاجئة - على أمل اكتشاف هذه الحالة القلبية غير المتوقعة مبكرًا ومنع الوفيات المبكرة. "لم يتم تقييم متلازمة الموت المفاجئ للبالغين جيدًا على الرغم من كونها أحد أكثر الأسباب الكامنة شيو

عًا للموت القلبي المفاجئ في العديد من الشباب، بمن فيهم الرياضيون الشباب"، قالت الدكتورة ماتيلدا فريسك توريل من أكاديمية سالجرينسكا في جامعة جوتنبرج في السويد.

وأضافت: "لقد أجرينا تحليلاً لمجموعة كبيرة من حالات الموت القلبي المفاجئ لوصف معدل حدوث النوبات القلبية المفاجئة وتوصيف النتائج المتكررة التي حدثت قبل الوفاة لتسليط الضوء على فرص الوقاية".

أحد أكثر أنواع متلازمة الموت المفاجئ غير المنتظم شيوعًا، متلازمة كيو تي الطويل، يُقدر أنها تصيب مولودًا واحدًا من كل ألفي مولود جديد. وهناك نوع آخر، وهو متلازمة بروجادا، يصيب أقل من 1% من السكان.

قال باحثون إنهم نظروا إلى ما يقرب من ألف حالة وفاة قلبية مفاجئة حدثت لشباب تتراوح أعمارهم بين عام واحد و36 عامًا في السويد، كما قاموا أيضًا بتمشيط شهادات الوفاة وتقارير التشريح والسجلات الطبية وتخطيط القلب والعينات البيولوجية وبيانات من الوالدين.

وُجد أن متلازمة الموت القلبي المفاجئ غير المبرر (SADS) كانت سببًا في 22% من حالات الوفاة القلبية المفاجئة. وكان ما يقرب من ثلثي حالات متلازمة الموت القلبي المفاجئ غير المبرر (SADS) - حوالي 64% - من الذكور، بمتوسط عمر 23 عامًا. وظهرت أعراض سابقة على حوالي نصف - 52% - من الأشخاص الذين توفوا بسبب متلازمة الموت القلبي المفاجئ غير المبرر.

علامات تحذيرية هامة لمتلازمة الموت المفاجئ غير المنتظم يجب عليك ملاحظتها

وفقًا للعلماء، فإن العلامات التحذيرية المبكرة المهمة لمتلازمة الموت المفاجئ غير المنتظم والتي لا يجب تجاهلها تشمل:

- خفقان القلب

- إغماء

- الغثيان والقيء

- علامات مرتبطة بالإصابة بالعدوى

وفقًا لعلماء سويديين، زار حوالي 33% من مرضى متلازمة الموت المفاجئ غير المنتظم أقسام الطوارئ سابقًا، ودخلوا المستشفى قبل 180 يومًا من وفاتهم. وكانت نوبات الإغماء سببًا في دخول 4.2% من مرضى متلازمة الموت المفاجئ غير المنتظم إلى المستشفى.

ما الذي يسبب متلازمة الموت المفاجئ؟

وفقًا للأطباء، عندما يموت شاب فجأةً وقلبه سليم البنية، قد يشتبه مقدمو الرعاية الصحية في إصابته باضطراب نظم قلب غير مُشخَّص. عادةً ما تنتقل الحالات المُسببة لاضطرابات نظم القلب من الوالدين إلى الأبناء.

تختلف احتمالية انتقال هذه الحالات، اعتمادًا على الجين الدقيق والجزء الدقيق من القلب المعني.

