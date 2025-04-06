علامات الخطر في الثلث الثاني من الحمل التي يجب الانتباه إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 08:49 صباحاً - يستمر الثلث الثاني من الحمل من الأسبوع الرابع عشر إلى الأسبوع السابع والعشرين، وغالباً ما يعتبر "أفضل مرحلة" من مراحل الحمل. ولكن لا تزال هناك العديد من علامات خطر الحمل في الثلث الثاني من الحمل، والتي يجب أن تكوني على دراية بها!

بالنسبة لمعظم النساء، عادة ما يختفي الغثيان الصباحي والتعب من الأشهر الثلاثة الأولى خلال هذه الفترة، وسيستمر الجنين في التطور بسرعة خلال هذا الثلث، ويبدأ في زيادة الوزن.

عادةً ما تبدأ الأمهات أيضاً في إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية بشكل أكثر انتظاماً خلال الأشهر الثلاثة التالية من الحمل؛ للتأكد من نمو الجنين كما ينبغي. إليكِ وفقاً لموقع "هيلث لاين" كيفية تطور الجنين، وأهم علامات خطر الحمل في الثلث الثاني.

تطور الجنين أثناء الحمل في الثلث الثاني

الشهر الرابع من الحمل (14-17 أسبوعاً)

سيظهر شعر ناعم جداً (يسمى الزغب) على جلد الجنين- الصورة من موقع Freepik

في الأسبوع 14 من الحمل، عادة ما تبدأ آذان الطفل في التشكل، وتصبح رقبته أطول وذقنه أكثر بروزاً، وتبدأ ملامح الوجه الفريدة وبصمات الأصابع تتشكل بشكل أكثر وضوحاً، وسيكون لدى جنينك جفون وحواجب ورموش وأظافر وشعر وقادر على التمدد، والقيام ببعض تعابير الوجه، ومص إبهامه أيضاً.

على الجانب الآخر يبدأ الطفل في الاستجابة للمحفزات الخارجية؛ فإذا قمتِ بلمس بطن طفلك أو فركها، سيحاول الطفل الالتواء في البداية، قد لا تبدو الحركات منتظمة. عادة في الأسبوع 28 تقريباً، تصبح الحركات أكثر اتساقاً وقابلية للتنبؤ بها، ويبدأ أيضاً بابتلاع السائل الأمينوسي ويخرجه على شكل بول، وستبدأ الحواجب والشعر الموجود في أعلى الرأس في النمو، وتصبح العظام أكثر صلابة، وستكتمل أيضاً أعضاء الطفل وتستمر في النمو. قد تتمكن الأمهات من معرفة نوع الجنين هذا الأسبوع باستخدام الموجات فوق الصوتية.

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الشهر الخامس من الحمل (18-22 أسبوعاً)

يبدأ نمو الجنين في التباطؤ، لكن ردود أفعاله تبدأ في الظهور، ويستطيع الجنين التثاؤب، والتمدد، وإظهار تعابير الوجه، وحتى العبوس، وتبدأ براعم التذوق على لسانه بالتطور، ويستطيع تمييز الطعم الحلو من المر.

كما تصبح شبكية العين حساسة للضوء. لذا، إذا كان هناك ضوء ساطع يسطع على بطنك، فقد يتحرك الجنين لحماية عينيه.

في هذا الشهر تبدأ المسالك الهوائية الرئيسية لرئتي الجنين، والتي تسمى القصيبات، في التطور، وتصبح حركات الجنين أكثر نشاطاً، بما في ذلك الالتواء والالتفاف والتلوي واللكم والركل. وقد يبدأ أيضاً في النوم، ويمكن إيقاظه عن طريق تحفيز الصوت والحركة.

الشهر السادس من الحمل (23-27 أسبوعاً)

لا يزال جلد الطفل متجعداً؛ لأن وزنه سيستمر في الزيادة، وأحياناً يتحول الشعر الناعم الموجود على الجسم إلى اللون الداكن في هذا الوقت.

وفيما يتعلق بالحركة، قد يبدأ الجنين بالفواق، مما يجعل الأم تشعر بوخز في المعدة، ويبدأ جسم الجنين في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعده على مقاومة الأمراض والعدوى.

وفي الأسابيع القليلة الأخيرة من الثلث الثاني من الحمل، يستطيع الجنين أيضاً سماع صوت الأم؛ فإذا تحدثتِ إليه، فقد تلاحظين حركة للاستجابة.

شكاوى الثلث الثاني من الحمل

زيادة الشهية وقد يصعب السيطرة عليها - الصورة من موقع Freepik

ستلاحظين عدة تغييرات في جسمك خلال هذا الوقت، فسيستمر الرحم الذي ينمو فيه الجنين في التمدد والتوسع، ويمكن أن ينمو إلى حجم البطيخ، وسيعود الرحم بعد الحمل إلى حجمه السابق.

على الرغم من حدوث العديد من التغيرات التي تمر بها الحامل خلال الثلث الثاني من الحمل، فقد تشعر الأمهات أيضاً بأعراض أو عدم الراحة في هذا الوقت. وتشمل بعض الشكاوى الشائعة من النساء الحوامل في الثلث الثاني من الحمل ما يلي:

زيادة الشهية وقد يصعب السيطرة عليها

نزيف اللثة (بسبب العوامل الهرمونية)

نزيف في الأنف أو انسداد الأنف (أيضاً بسبب العوامل الهرمونية)

البواسير

تغيرات في الجلد مثل ظهور الخط الأسود في منتصف المعدة

تصبح الهالة بالثدي أكثر قتامة

تورم في اليدين والقدمين والكاحلين

علامات التمدد، خاصة حول البطن والثدي والأرداف والفخذين

يرجى ملاحظة أنه خلال هذه الفترة الزمنية، قد تكون الأمهات أيضاً معرضات بشكل كبير لخطر الإصابة بالعدوى مثل التهاب المسالك البولية والالتهابات الفطرية؛ لذلك كوني على دراية بعلامات الحمل الخطيرة التي تؤدي إلى الإصابة بالعدوى، مثل الحكة وتغيرات الإفرازات والحرقان عند التبول.

علامات خطر الحمل في الثلث الثاني

النزيف

يجب الحذر من النزيف بعد الأسبوع 12 من الحمل؛ لأنه يمكن أن يكون علامة خطر على الحمل خاصة النزيف المصحوب بألم في الحوض، يمكن أن يشير إلى الحمل خارج الرحم. وفي الوقت نفسه، قد يظهر النزيف بعد 12 أسبوعاً بسبب قصر أو اتساع عنق الرحم، مما قد يؤدي إلى الولادة المبكرة أو الإجهاض.

تشنجات المعدة

تعتبر التقلصات أو تشنجات المعدة شائعة أثناء الحمل، ويمكن أن تحدث من الثلث الثاني من الحمل حتى الولادة، ومع ذلك تعتبر انقباضات براكستون هيكس طبيعية، وعادةً لا تغير عنق الرحم أو تشير إلى المخاض.

أعراض انقباضات براكستون هيكس:

وجود لألم

الشعور بأن الرحم يضيق أو يصلب

تحدث بشكل غير منتظم

اتصلي بطبيبك إذا كانت الانقباضات تسبب ألماً شديداً، أو كانت منتظمة، أو مصحوبة بالنزيف.

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انخفاض حركة الجنين

يجب أن تشعر الأمهات بحركة الجنين في الأسبوع 18 من الحمل. ففي البداية، ستشعرين وكأن الحركات ترفرف، ولكنها ستصبح أقوى مع تقدم الحمل.

عادة ما تكون حركات الجنين بعد الأسبوع 28 أكثر انتظاماً، وتحدث بشكل متكرر في الليل أكثر من النهار. ويجب على جميع النساء الحوامل مراقبة حركات الجنين.

في نهاية الثلث الثاني من الحمل، أو حوالي الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل، احسبي المدة التي يستغرقها الشعور بعشر حركات. وينبغي أن يتم ذلك في المساء من الساعة 6 إلى 9 مساءً، ويجب الاتصال بطبيبك إذا لم تشعري بـ 10 حركات خلال ساعتين.

تورم وألم في الساقين

سيستمر جسمك في التغير خلال فترة الحمل، مما قد يُزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم. يمكن أن تكون هذه الحالة خطيرة، وتتطلب علاجاً فورياً؛ لذا اتصلي بطبيبك إذا كنت تعانين من تورم وألم في ساق واحدة، يمكن أن يكون هذا علامة خطر للإصابة بتجلط الأوردة العميقة والانسداد الرئوي.

ضغط دم مرتفع

يجب الانتباه إلى الأعراض مثل التورم الشديد والصداع وعدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى الإشارة إلى احتمالية حدوث جلطة دموية، يمكن أن يكون تورم الساق علامة على ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، أو الإصابة بتسمم الحمل، خاصة إذا كان مصحوباً بما يلي:

صداع شديد

عدم وضوح الرؤية

بقع في العيون

ألم في البطن

آلام الحوض

مع نمو الجنين، تعاني الأم من ضغط في الحوض وألم بسبب تمدد الرحم، وأيضاً من القليل من الإفرازات المهبلية، وهذا أمر طبيعي عادة، لكن اتصلي بالطبيب إذا تحول الضغط إلى ألم شديد، وأصبحت الإفرازات دموية أو زادت كميتها.

ألم عند التبول

يعد التبول المتكرر أمراً شائعاً أثناء الحمل، لكن يجب ألا تشعري بالألم عند التبول أو تعانين من آلام الظهر في أحد الجانبين.

قد يكون هذا علامة على وجود عدوى في المثانة أو الكلى، ويمكن أن تسبب البكتيريا الموجودة في المثانة أو الكلى التهابات دموية خطيرة وولادة مبكرة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.