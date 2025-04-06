5 علاجات منزلية للتخلص من الحموضة في الصباح

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الاستيقاظ مع حموضة المعدة قد يكون مؤلمًا، ويمكن لبعض العلاجات المنزلية البسيطة، مثل شاي الأعشاب والأطعمة القلوية والتغييرات الغذائية، أن تُسهل الهضم وتمنع حموضة المعدة وتُوفر راحة طبيعية خاصة فى الصباح، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 5 علاجات منزلية سهلة للتخلص من الحموضة في الصباح

مشروب الزنجبيل

يُساعد تناول الزنجبيل في الصباح على استرخاء بطانة المعدة، وتقليل الالتهابات، وتحسين الهضم، كما تُهدئ مكوناته الطبيعية الجهاز الهضمي، مما يمنع الحموضة والشعور بعدم الراحة، ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

بذور الشمر

إن تناول ملعقة صغيرة من بذور الشمر أو مشروب الشمر عند الاستيقاظ يمكن أن يخفف من مشاعر الانتفاخ ويقاوم أحماض المعدة، ويحفز الهضم، ويقلل من الانزعاات الأخرى المرتبطة بالجهاز الهضمى، ويمنع المشاكل المرتبطة بالحموضة طوال اليوم.

ماء بذور الكمون

يلعب تناول ماء بذور الكمون في الصباح دورًا مهمًا في تعزيز الهضم وتخفيف الانتفاخ ومنع الإفراز المفرط لحمض المعدة، وبالتالي تنظيم الحموضة والإزعاج المرتبط بها ويمنع عسر الهضم.

عصير الصبار

يساعد شرب عصير الصبار على معدة فارغة على تهدئة الجهاز الهضمي، والحد من التهاب المعدة، وتحسين إنتاج الأحماض، وبالتالي منع الانتفاخ والحموضة وتعزيز صحة الأمعاء والهضم بشكل أكثر سلاسة.

خل التفاح

إن مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الماء الدافئ وتناوله قبل وجبة الإفطار يعمل على تثبيت مستويات حموضة المعدة، ويعزز الهضم، ويمنع ارتجاع المريء، وبالتالي يخفف من مشاكل الهضم والحموضة بشكل طبيعى خاصة في الصباح.