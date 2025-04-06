شكرا لقرائتكم خبر عن ما أفضل وقت للمشي الصباحي؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع أن المشي يُعد من أفضل التمارين لصحتك البدنية والنفسية بشكل عام، إلا أنه من المهم معرفة الوقت الأنسب لجسمك للاستفادة من فوائده، بينما يُعد المشي الصباحي قبل الساعة 6:30 صباحًا الأنسب للأشخاص الأصحاء، ويجب على من يعانون من مشاكل صحية كامنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري، تعديل أوقاتهم وفقًا لذلك، بحسب موقع تايمز ناو.

فوائد المشي في الصباح الباكر يعزز وظيفة المناعة

إن القيام بجولة مشي صباحية يقوى جهاز المناعة لديك، ويُقلّل أيضًا من خطر إصابتك بنزلة البرد أو الإنفلونزا، خاصةً مع تغيّر الطقس.

ووفقًا للدراسات، فإنّ ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، تُخفّض أيام المرض بنسبة 43%.

يعزز الدورة الدموية

المشي، وخاصةً في الصباح، يُعزز معدل ضربات القلب، وبالتالي يُخفض ضغط الدم، كما يُحسّن صحة القلب مع مرور الوقت، إذ يُحسّن الدورة الدموية بشكل عام.

يحسن الوظيفة الإدراكية

المشي في الصباح الباكر يُحسّن وظائف الدماغ. بغض النظر عن عمرك، يمكنك تحسين قدراتك الإدراكية إذا مشيت صباحًا لمدة 20 - 30 دقيقة على الأقل.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، فهو أيضًا الوقت المناسب للتفكير في بعض القضايا التي تزعجهم ومحاولة حل المشكلات.

يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

وفقًا للدراسات، يمكن للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 71 و93 عامًا جني فوائد جمة من المشي صباحًا لمسافة تزيد عن ربع ميل يوميًا، إذ يُساعد ذلك على تقليل خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر. المشي لمسافات قصيرة ومتواصلة له آثار إيجابية كبيرة على العقل والجسم.

ما هو تأثير المشي في الصباح على صحتك النفسية؟

الاستيقاظ بانتظام في وقت محدد، وارتداء حذائك، والخروج للمشي، له فوائد عظيمة للصحة النفسية، وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن المشي لمدة نصف ساعة على الأقل يُحسّن مزاجك ويُنهي يومك بشكل أفضل.

كما أن النهوض والحركة يجعلك أكثر إبداعًا ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

وفقا للخبراء، فإن المشي الصباحي يساعد جسمك على إطلاق الهرمونات التي تجعلك تشعر بتحسن عقليًا وعاطفيًا، مثل:

الدوبامين يخفض التوتر وأعراض الاكتئاب

السيروتونين لمساعدتك على النوم بشكل أفضل

التستوستيرون لتحسين القوة وكتلة العضلات

هرمون الاستروجين الذي يقلل من أعراض انقطاع الطمث

ما هو أفضل وقت للخروج للتنزه؟؟

في حين أنه يعود دائمًا إلى الفرد أن يقرر أفضل وقت مناسب في الصباح للمشي اليومي، فمن الأفضل أن يقوم أولئك الذين يجدون البيئة الهادئة والهواء النقي محفزًا ومسالمًا بالخروج قبل الساعة 6.30 صباحًا - تمامًا مع شروق الشمس.

تكون درجات الحرارة منخفضة في ذلك الوقت، وهو وقت مثالي للخروج براحة. كما أن مشاهدة شروق الشمس مفيدة للصحة النفسية. ويحصل جسمك أيضًا على جرعة من فيتامين د الضروري لعظامك.

أشياء مهمة يجب ملاحظتها بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة

في حين يقول الخبراء أن المشي في الصباح الباكر يمكن أن يساعدك في تنظيم عملية الهضم، إلا أنه يتعين عليك أيضًا توخي الحذر إذا كنت تعاني من حالات طبية كامنة مثل:

ضغط دم مرتفع

يُنصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بتجنّب المشي في الصباح الباكر خلال فصل الشتاء، لأن ضغط الدم يرتفع طبيعيًا خلال هذه الفترة. احرص على الخروج فقط بعد شروق الشمس، فهذا يُساعد على ضبط ضغط الدم بشكل أفضل.

السكري

بالنسبة لمرضى السكري، يُعد المشي تمرينًا رائعًا لموازنة مستويات السكر في الدم. مع ذلك، احرص دائمًا على فحص مستوى الجلوكوز قبل الخروج للمشي، لأن ارتفاعه وانخفاضه قد يُسببان مشاكل.