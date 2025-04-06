شكرا لقرائتكم خبر عن "الكساح" مرض ليونة العظام.. أسباب غير شائعة له وعلامات تظهر على مرضاه والان مع تفاصيل الخبر

لين العظام أو الكساح تلك الأمراض التي تصيب العظام وتفقدها قدرتها على القوة والصمود، ووفقًا لتقرير نشر في موقع "ada"، فهناك الكثير من العلامات التي تظهر على من يعانون من لين العظام أو الكساح ومنها:

1. ضعف وتوتر حاد في العضلات ويظهر بشكل واضح في الجلوس والوقوف والمشي والقفز.

2. التشوهات الحادة في العظام خاصة في العظام الطويلة في الساقين والذراعين، فتظهر منحنية بعض الشيء، ومن الممكن أن تظهر في عظام الجمجمة وحدوث لين شديد فيها أو انحناء في العمود الفقري.

3. الألم الحاد في العظام.

4. خسارة في الوزن.

5. إذا تعرض الإنسان للإجهاد الحالي، ضعف في التمثيل الغذائي يؤثر على العظام بشكل واضح، وبالتبعية يؤثر كل منهما على الآخر.

6. كسور وتهشم في العظام مستمر.

7. بعض نوبات الصرع التي تصيب بعض المرضى بلين العظام أو الكساح.

8. مشكلات حادة بكل عظام الجسم خاصة الأسنان.

أسباب غير شائعة لـ لين العظام

1. الأمراض الوراثية التي تنتقل في العائلات قد تكون في حالات نادرة سببًا في الكساح الوراثي، وبالتالي تفقد قدرتها على الاحتفاظ بالفوسفات ما يلعب دورًا محوريًا في اضطراب حالة العظام ونموها ما يسبب الكساح.

2. الأمراض الكامنة مثل مرض اضطرابات الهضم، بعض الأمراض الخاصة بالكبد والكلى، بعض الاضطرابات التي تصيب الجسم في القدرة على امتصاص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين د والكالسيوم.

3. النقص الحاد في فيتامين د لدى البعض بسبب انخفاض معدل الامتصاص.

4. النقص الحاد في الكالسيوم الذي يصيب البعض أيضًا، سواء عن طريق الطعام أو بسبب مشكلات في الجسم.

5. لطالما ارتبطت قلة التعرض لضوء الشمس بمشكلات لين العظام والكساح خاصة بنقص فيتامين د.

6. أوجدت الدراسات مجموعة من الأسباب تتعلق بنوع الرضاعة التي يرضعها الطفل الصغير، فإذا