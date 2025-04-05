شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المدارس والأرصاد تحذر من رياح الخماسين.. إزاى تحمى طفلك والان مع تفاصيل الخبر

بداية فصل الربيع تظهر في الغالب رياح الخماسين التي تكون محملة بالغبار والرمال والأتربة، فضلاً عن أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت بدءًا من يوم الأحد المقبل من اشتداد تلك الرياح حتى يوم الأربعاء المقبل، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة، وهو ما يجعلها سببًا في إثارة المشكلات الصحية لفئات بعينها مثل المرضى خاصة الأطفال.

تعد تلك الرياح المحملة بالأتربة من مثيرات الحساسية الصدرية والربوية وحساسية جيوب الأنفية لدى الكثير من الأطفال بشكل خاص، وتؤثر بشكل عام على الأطفال لعدة أسباب، منها الضعف العام في جهاز المناعة لدى أغلب الأطفال، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، فضلاً عن صغر حجم رئتيهم.

وحذر الدكتور ماهر الجارحي، استشاري الصدر والحساسية والباطنة بمستشفى حميات إمبابة، من خروج الأطفال أثناء اشتداد رياح الخماسين، وذلك لضعف مناعة أغلبهم، كما أنهم من الفئات التي يسهل تأثر جهازهم التنفسي بالغبار والأتربة، ولأن يوم الأحد هو يوم عودة المدارس واستئناف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، فيجب أن يلتزم الأطفال عند ذهابهم إلى المدارس بمجموعة من الإجراءات الوقائية الهامة.

وأوضح مجموعة من المحاذير والنصائح التي يجب وضعها في الاعتبار والاهتمام بها أثناء رياح الخماسين صباحًا عند ذهاب الأطفال إلى المدرسة:

- لابد من ارتداء الكمامات الواقية وعلم طفلك الحفاظ عليها دون نزعها كل فترة.

- تناول الأطفال لأدوية وقائية صحية وفقا للمختص، وهي أدوية شائعة بجرعات معينة لكل طفل على حدة وحددها الطبيب وحده للوقاية من أعراض الحساسية التي يمكن إثارتها نتيجة الغبار.

- يجب ألا يتناول الطفل رقائق البطاطس أو الحلوى أو المشروبات الغازية أو المشروبات عالية السكر الجاهزة في المدرسة.

- الاهتمام بصنع أطعمة صحية في لانش بوكس الطفل، مثل الفاكهة والخضروات كالخيار والخس.

- لابد من تناول الطفل للمياه بكميات وافية قبل الخروج من المنزل.

- يجب تناول وجبة خفيفة صحية تحتوي على الورقيات صباحا قبل خروج الطفل للمدرسة.

- ترطيب جسم الطفل من خلال شرب مشروب دافئ مثل اليانسون أو النعناع.

- الاهتمام بارتداء ملابس مناسبة للطقس، وعدم التخفيف في قطع الملابس وتقليلها الزائد على الحد للطفل حتى لا يصاب بمشكلات في الجهاز التنفسي نتيجة الأتربة وتغيير الطقس.

- علم طفلك غسيل يديه ووجهه بين الحين والآخر في المدرسة وتجفيف يديه ووجهه جيدا للوقاية من الجفاف الناتج عن الأتربة.

- اجعله يمتنع عن حك جلده بيديه إذا شعر بالحساسية.

- افحص طفلك عند العودة من المنزل وافحص تنفسه وانزع من ملابسه الغنية بالأتربة فور وصوله للمنزل.

- تجنب خروج الأطفال في الأوقات التي تكون فيها الرياح بشكل عام مثارة وشديدة.