شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المدارس والأرصاد تحذر من رياح الخماسين.. إزاى تحمى طفلك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالسبت، 05 أبريل 2025 09:00 م
وأوضح مجموعة من المحاذير والنصائح التي يجب وضعها في الاعتبار والاهتمام بها أثناء رياح الخماسين صباحًا عند ذهاب الأطفال إلى المدرسة:
- لابد من ارتداء الكمامات الواقية وعلم طفلك الحفاظ عليها دون نزعها كل فترة.
- تناول الأطفال لأدوية وقائية صحية وفقا للمختص، وهي أدوية شائعة بجرعات معينة لكل طفل على حدة وحددها الطبيب وحده للوقاية من أعراض الحساسية التي يمكن إثارتها نتيجة الغبار.
- الاهتمام بصنع أطعمة صحية في لانش بوكس الطفل، مثل الفاكهة والخضروات كالخيار والخس.
- لابد من تناول الطفل للمياه بكميات وافية قبل الخروج من المنزل.
- يجب تناول وجبة خفيفة صحية تحتوي على الورقيات صباحا قبل خروج الطفل للمدرسة.
- ترطيب جسم الطفل من خلال شرب مشروب دافئ مثل اليانسون أو النعناع.
- علم طفلك غسيل يديه ووجهه بين الحين والآخر في المدرسة وتجفيف يديه ووجهه جيدا للوقاية من الجفاف الناتج عن الأتربة.
- اجعله يمتنع عن حك جلده بيديه إذا شعر بالحساسية.
- افحص طفلك عند العودة من المنزل وافحص تنفسه وانزع من ملابسه الغنية بالأتربة فور وصوله للمنزل.
- تجنب خروج الأطفال في الأوقات التي تكون فيها الرياح بشكل عام مثارة وشديدة.
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