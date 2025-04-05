شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وقت لتناول العشاء لعلاج مقاومة الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

تسبب مقاومة الأنسولين ارتفاع سكر الدم وداء السكري، ومع ذلك، يُمكنك تحسين حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم من خلال بعض التغييرات في نمط حياتك، من بينها تنظيم وقت تناول العشاء - حاول تدريجيًا تناوله في وقت مبكر من المساء، ويفضل أن يكون ذلك قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من النوم، وفقا لموقع "تايمز ناو."

وأكد الأطباء أنه بالإضافة إلى فائدته لإيقاعات الساعة البيولوجية، فإنه يضمن أيضًا حصول جسمك على وقت كافٍ لهضم ومعالجة مستويات السكر في الدم بكفاءة.

بالنسبة لمرضى السكري وارتفاع سكر الدم، لا يُنصح بالجوع لفترات طويلة لتجنب تقلبات السكر المفاجئة، لذا، ووفقًا للخبراء، فإن إدارة السكري من خلال تنظيم الأنسولين أمر بالغ الأهمية.

في حين أن الأنسولين - وهو الهرمون الذي ينقل السكر من الدم إلى الخلايا - هو أحد العوامل الرئيسية التي تحتاج إلى تنظيم مناسب، يقول الأطباء إن بعض عوامل نمط الحياة يمكن أن تساعد في منع أو تحسين مقاومته - ومن بينها وقت تناول العشاء.

ماذا يحدث عندما يصبح جسمك مقاومًا للأنسولين؟

مقاومة الأنسولين تحدث عندما يتوقف جسمك عن الاستجابة بشكل جيد للأنسولين الذي ينتجه.

فبينما يوفر الجلوكوز الطاقة، تُصاب خلايا جسمك بالسكري، ومفتاحها هو الأنسولين. ومع ذلك، إذا لم تُنتج كمية كافية من الأنسولين، فلن تُفتح خلايا كافية، وسيتراكم الجلوكوز في دمك.

لذلك، عندما يحدث مقاومة الأنسولين، فإن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ما هوأفضل وقت لتناول العشاء لمرضى السكري؟

بالنسبة لمن يعانون من مقاومة الأنسولين، فإن أفضل وقت لتناول وجبة العشاء، وفقًا للخبراء، هو قبل النوم بحوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات. وقال الأطباء إن ذلك يمنح الجسم وقتًا كافيًا للهضم واستقرار مستويات السكر في الدم.

بينما يساعد تناول الطعام قبل النوم بوقت كافٍ على تنظيم مستوى السكر في الدم، فإن تناول العشاء قبل النوم مباشرةً قد يُسبب اضطرابًا كبيرًا في إيقاعات الساعة البيولوجية، ويُضعف أيض الجلوكوز، ويؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام صباحًا.

على المدى الطويل، يؤثر هذا الاضطراب أيضًا على الجوع، ويُسبب مشاكل في النوم، ويُسبب اختلالات هرمونية، مما يجعلك أكثر مقاومة للأنسولين في وقت لاحق من الليل.

وفقًا للدراسات، ليس فقط مشاكل الأنسولين وسكر الدم، بل قد تعاني أيضًا من مشاكل مثل ارتفاع مؤشر كتلة الجسم والدهون الثلاثية إذا كنت تتناول العشاء في وقت متأخر من الليل مع مرض السكري. كما ربطت أبحاث إضافية تناول العشاء في وقت متأخر بزيادة احتمالية الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة غالبًا ما تتضمن مقاومة الأنسولين.

من فوائد تناول الطعام مبكرًا أيضًا أن خلايا الجسم المُنتجة للأنسولين تستريح وتُجدد نشاطها أثناء النوم، مما يُحافظ على صحتها ووظائفها على النحو الأمثل. ولذلك، ينصح معظم الأطباء بتناول العشاء بحلول الساعة السادسة مساءً بدلًا من التاسعة مساءً.

ومع ذلك، نظرًا لأن أجسام كل شخص وجداول أعماله تختلف، فيمكنك إجراء تعديلات بسيطة عليها أيضًا.

طرق خفض مستويات السكر في الدم

في حين أن مواعيد العشاء مهمة بالنسبة لتنظيم مرض السكري هناك بعض التغييرات الأخرى في نمط الحياة التي تساعدك على إدارة مستويات السكر في الدم، بما في ذلك:



التركيز على الوجبات المتوازنة

بالإضافة إلى الكربوهيدرات، يجب عليك أيضًا تضمين الخضروات الغنية بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في كل وجبة.

النشاط البدني

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تُساعدك على تحسين استجابتك للأنسولين. ووفقًا للدراسات، فإن المشي لمدة 20 دقيقة فقط بعد العشاء يُحسّن مزاجك، كما يُساعدك على الوقاية من مقاومة الأنسولين وارتفاع سكر الدم.

لا تتخطى وجبات الطعام

من المهم تناول وجباتك بانتظام طوال اليوم

تنظيم النوم

إن الحصول على نوم عالي الجودة لمدة 7-8 ساعات على الأقل يوميًا مهم للغاية لصحتك العامة ويساعد في جعلك أكثر حساسية للأنسولين.

