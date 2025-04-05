شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: خطوات هامة لحفظ ما تبقى من طعام بطريقة سليمة فى الثلاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحير ربة المنزل في كيفية حفظ ما تبقى من الطعام بطريقة صحيحة وسليمة، دون أن يحدث لها أى تلف بعد طهى الطعام وتناول أفراد الأسرة وجبة الغداء، حيث أنها قد تقوم ببعض الإجراءات الخاطئة التي قد تضر بالأطعمة وتسبب تلف لها دون أن تدرى..



حفظ الطعام

تقدم منظمة الصحة العالمية بعض النصائح الهامة لتجنب تلف الطعام وحفظه في الثلاجة بطريقة صحيحة.. تعرف عليها..

1.احفظيها في حاويات مغطاة.

2.احفظيها في الثلاجة على الفور، والرف الأعلى هو الأفضل.

3.احرصى على تناولها خلال 3 أيام فقط.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الدهون المشبعة، مثل اللحوم الدهنية والزبدة والجبن، يمكن أن تضر بالصحة، خصوصًا صحة مرضى السكري.

فاحرص على التقليل من تناولها لأنه يؤدى إلى:

1.تحسين حساسية الأنسولين

2.يخفض الكوليسترول

3.يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب