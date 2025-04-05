شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات ماتهملهاش للحفاظ على صحة عينيك في فصل الربيع والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر فصل الربيع موسم ذروة الحساسية الموسمية، وتعتبر العين أحد الأعضاء التي تتأثر بهذه الحساسية في فصل الربيع، حيث تعتبر ضبابية العين واحمرارهما أمرًا شائعًا في هذا الوقت بسبب كثرة الغبار وحبوب اللقاح في الهواء، ويُمكن معالجة العديد من هذه المشاكل بارتداء النظارات الشمسية والقبعات، وغسل اليدين والعينين بانتظام، واستخدام جهاز تنقية الهواء في المنزل، ومن المهم أيضًا الاهتمام بنظامك الغذائي وتناول العناصر الغذائية الأساسية لتعزيز صحة عينيك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

إليك قائمة بالفيتامينات والمكملات الغذائية التي تُساعد على العناية بصحة عينيك وبصرك خلال فصل الربيع:

فيتامين A

يمكن لفيتامين A أن يُحسن صحة عينيك بشكل ملحوظ بفضل قدرته على تحسين أعراض جفاف العين، وقد أثبتت دراسة نُشرت في مجلة طب العيون السريري فعالية هذا الفيتامين في دعم تكوين الدموع، كما يُحسن هذا العنصر الغذائي المهم نعومة طبقة الدموع، وهي الطبقة الرقيقة من السائل على العين، ويُمكنك إضافة الجزر والقرع والمشمش والبطيخ الغنية بفيتامين A إلى نظامك الغذائي.

فيتامين C

عنصر غذائي مهم آخر لصحة العين، وهو متوفر بكثرة في الحمضيات، إذ يحمي من الإجهاد التأكسدي ويساعد في الحفاظ على غشاء الدموع سليمًا، ويساعد هذا العنصر الغذائي في الحفاظ على وظيفة غشاء الدموع، وقد تُصاب العين بالجفاف إذا لم نحصل على كميات كافية منه، كما يُساعد على تقوية الأوعية الدموية ويدعم إنتاج الكولاجين في العين، ومن المعروف أيضًا أن فيتامين C يُقلل من خطر تطور إعتام عدسة العين، وقد وجدت دراسة استمرت عشر سنوات ونُشرت في مجلة طب العيون، أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من فيتامين C انخفض لديهم خطر تطور إعتام عدسة العين بنسبة 33%.

الفلافونويدات

الفلافونويدات، الموجودة بشكل رئيسي في المركبات النباتية، تتميز بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يحمي من الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وإعتام عدسة العين، والزرق (المياه الزرقاء) كما أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy، وتُظهر دراسة أخرى أن الفلافونويدات تساعد في تقليل الضرر التأكسدي والالتهاب في العينين، مما يُعزز صحة البصر على المدى الطويل، ويمكنك تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات للحصول على هذا المركب المهم.

السيلينيوم

السيلينيوم، وهو معدن نادر، له دور وقائي في صحة العين من خلال عمله كمضاد للأكسدة، إلى جانب مضادات الأكسدة الأخرى، مثل فيتامين E وفيتامين C، يُساعد السيلينيوم في مكافحة الضرر التأكسدي في العين، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Pharmaceutics، كما يُمكنه منع تلف خلايا شبكية العين، والوقاية من حالاتٍ مثل إعتام عدسة العين، ويمكن الحصول على هذا المعدن من المكسرات البرازيلية.

فيتامين E

يمكن لفيتامين E أن يساعد في حماية العينين من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، ويلعب دورًا أساسيًا في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالعمر، مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، ويمكن للمكسرات والبذور والسبانخ والأفوكادو أن تساعدك على الحصول على الجرعة اليومية اللازمة من فيتامين Eـ.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية للحفاظ على صحة العين، ومن المعروف أنها تدعم وظائف الشبكية وتقلل من خطر جفاف العين، وهي حالة تتفاقم بسبب مسببات الحساسية خلال فصل الربيع، كما تتميز أحماض أوميجا 3 بخصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في علاج أمراض العين مثل الضمور البقعي، وتشمل مصادرها الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل، بالإضافة إلى بذور الشيا وبذور الكتان والجوز.