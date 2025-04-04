شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر الحوامل من المسكنات.. تؤثر سلبا على الجنين بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Mental Health إلى أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن يتسلل إلى الجسم من الأم الحامل.

ولاحظت الدراسة ارتفاع خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال المولودين لأمهات استخدمن أدوية مسكنة أثناء الحمل.

ونشر موقع hindustantimes هذه الدراسة، حيث إن اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، أو ADHD ، هو اضطراب في النمو العصبي يؤثر على الحالة المزاجية والتركيز ومدى الانتباه وأنماط السلوك، فاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط هو اضطراب شائع يصيب الأطفال في الغالب. ومع ذلك، فإن الأعراض التي تظهر في مرحلة الطفولة يمكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ أيضًا.

نتائج الدراسة...

مسكنات الألم شائعة و متاح بدون وصفة طبية وتساعد في تخفيف تقلصات العضلات والصداع وآلام الأسنان وآلام الظهر وتقلصات الدورة الشهرية. ولكن عندما تستخدمها الأمهات الحوامل، فقد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال.

أجريت الدراسة من خلال تحليل عينات دم 307 امرأة حامل بين عامي 2006 و2011. وقد لوحظ أن الأطفال المولودين لأمهات استخدمن هذه المسكنات الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية لتخفيف الألم كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بنسبة 18%.

البنات أكثر عرضة للخطر من الأبناء

كما لاحظت الدراسة أن البنات المولودات لأمهات يستخدمن أدوية المسكنات أكثر عرضة للإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة من الأبناء، ولاحظت الدراسة أن تأثيرات المسكنات أكثر وضوحًا بست مرات على الأطفال الإناث مقارنة بالأطفال الذكور.