شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العيد والإجازات.. 10 أخطاء غذائية لازم تبعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

للحفاظ على صحتك ونظامك الغذائي بعد انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، يجب التخلى عن بعض العادات غير الصحية التي قد يعتادها البعض، تلك العادات قد تكون سبباً في اختلال النظام الغذائي خاصة مع بداية اليوم، تلك الأخطاء في الغالب ما يتم ارتكابها خلال وجبة الإفطار.

وفقًا لتقرير في موقع "هيلث" المعني بالصحة العامة والأمراض، فهناك مجموعة من الأخطاء يجب البعد عنها وتجنبها مع بداية اليوم:

1. تأخير وجبة الإفطار بشكل زائد عن الحد. هذا التأخير يزيد من خطر زيادة الوزن. وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة مبكرًا خاصة وجبة الإفطار يميلون إلى فقدان الوزن الأكبر، كما أنهم يستهلكون كميات أقل من الطعام.

2. تناول الطعام متأخرًا يخل بإيقاعات الجسم الطبيعية وتعامله مع الطعام.

3. تقليل حد ترطيب الجسم بشكل عام. من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون لأن شرب كميات كافية من المياه ضروري للصحة العامة للجسم، وينظم درجة الحرارة، ويعمل على تحسين عمل العظام والمفاصل وتليينها، كما أنه يحمي من الإمساك، ويعمل على الحصول على التمثيل الغذائي الصحي والمناسب.

4. الإفطار بشكل غير صحي وتناول خيارات غير صحية مثل السكريات والدونات ورقائق البطاطس. تلك الأطعمة والخيارات التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية والفارغة والدهون والسكريات المضافة لا طائل منها، كما أنها تحتوي على القليل من الألياف والبروتين تجعل الإنسان لا يشعر بالشبع وفي الوقت ذاته يفرط في تناول الطعام.

5. إهمال الدهون الصحية في وجبة الإفطار أو في بداية اليوم أمر في غاية الخطوره لأنها تعيق من فقدان الوزن لأن الدهون الصحية تساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول والأمتلاء لفترات أطول على مدار اليوم مع الإمداد بالطاقة وتساعد على امتصاص الفيتامينات في الجسم.

6. إهمال كميات البروتين في بداية اليوم في وجبة الإفطار من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض. فالبروتين هام جداً في هذه الوجبة اليومية التي نبدأ بها اليوم لأنها تعزز من الشبع والامتلاء لفترة طويلة، كما أنه يحسن من صحة العضلات والعظام.

7. عدم تناول ما يكفي من الطعام في بداية اليوم أو بشكل صحي قد يجعلك لا تشعر بالشبع لفترات طويلة على مدار اليوم ويجعلك تفرط في تناول الطعام. لذلك لابد من تناول الأطعمة والفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسب عالية من الألياف مما سوف يشعرك بالشبع لفترات طويلة.

8. لا تتناول الألياف بشكل كافٍ. هذا الخطأ من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض في بداية اليوم فلا يحتوي إفطاره على الفواكه أو الخضراوات أو الحبوب الكاملة تلك التفضيلات التي تساعد على تسهيل الهضم وخفض نسب الكولسترول والتحكم في الوزن أيضًا.

9. تخطي وجبة الإفطار أحد أهم الأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها البعض خاصة بعد المواسم مثل الأعياد. هذا الخطأ يؤدي إلى الشعور بالمزيد من الجوع واضطرابات في القدرة على حرق السعرات الحرارية وتناول كميات كبيرة من الطعام على مدار اليوم.

10. تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في بداية اليوم من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي تزيد من فرص اضطراب مستويات السكر في الدم ورفع مستويات مشكلات القلب، كما أنها تمد بسعرات حرارية عالية. ويطلب من خلالها النظام الغذائي والهضم بشكل عام والإخراج على مدار اليوم.