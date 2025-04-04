شكرا لقرائتكم خبر عن الجأ للطبيب فورا.. 7 علامات مبكرة تشير إلى انسداد شرايين القلب والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر مشاكل القلب من أكبر أسباب الوفاة في جميع أنحاء العالم، وتعد الشرايين القلبية المسدودة (المعروفة أيضًا بمرض الشريان التاجي) أحد الأسباب الرئيسية لذلك، ولكن هناك علامات إنذار مبكرة بمكن ملاحظتها تشير إلى انسداد الشرايين، فيمكنك بناءً على ذلك اتخاذ إجراءات لتحسين صحتك وتجنب مشاكل أكثر خطورة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 علامات مبكرة تشير إلى أن شرايين قلبك قد تكون مسدودة: ألم أو ضيق في الصدر

من أكثر علامات انسداد شرايين القلب شيوعًا الشعور بألم أو ضيق في الصدر، وقد تشعر بهذا الانزعاج أثناء ممارسة النشاط البدني، مثل المشي أو ممارسة الرياضة، أو عندما تكون متوترًا، وفي بعض الحالات، قد يحدث الألم حتى أثناء الراحة، وإذا كان الألم شديدًا أو يستمر لفترة طويلة، فمن المهم زيارة الطبيب.

ضيق في التنفس

إذا لم يحصل قلبك على ما يكفي من الدم والأكسجين بسبب انسداد الشرايين، فقد تلاحظ صعوبة في التنفس، حتى عند القيام بأشياء لا تجعلك متعبًا، ويمكن أن يحدث ضيق التنفس هذا أثناء أداء النشاط البدني أو في حالة الراحة.

الشعور بتعب غير عادي

الشعور بالتعب أو الضعف دون بذل الكثير من الجهد قد يكون علامة على أن قلبك لا يضخ الدم بشكل صحيح، وعندما يقل تدفق الدم بسبب انسداد الشرايين، يتعين على جسمك أن يعمل بجهد أكبر، مما يجعلك تشعر بالتعب أكثر من المعتاد، حتى بعد القيام بنشاط خفيف.

الدوخة أو الشعور بالدوار

يمكن أن تؤدي الشرايين المسدودة إلى صعوبة قيام قلبك بإرسال كمية كافية من الدم إلى دماغك، وقد يؤدي هذا إلى الشعور بالدوار أو الدوخة، وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى الإغماء.

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

إذا شعرت أن قلبك ينبض بسرعة كبيرة أو بشكل غير منتظم، فقد يكون هذا علامة على أنه يواجه صعوبة في ضخ الدم بشكل فعال، وتُشكل الشرايين القلبية المسدودة صعوبة على القلب القيام بوظيفته، مما قد يتسبب في نبض القلب بإيقاعات غريبة.

ألم في أجزاء أخرى من الجسم

في بعض الأحيان، لا يقتصر الألم الناتج عن انسداد شرايين القلب على الصدر، بل قد ينتشر إلى الكتفين أو الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر، وغالبًا ما يكون هذا الألم في الجانب الأيسر من الجسم، ولكن قد يظهر في مناطق أخرى أيضًا.

العرق البارد

التعرق الشديد دون سبب أو الشعور بالبرد والرطوبة، وخاصة مع أعراض أخرى، قد يعني أن قلبك تحت ضغط، ويمكن أن يحدث هذا إذا تم انسداد تدفق الدم إلى القلب.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فمن المهم زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن، ويمكن أن يساعد التشخيص المبكر في منع حدوث مشاكل صحية خطيرة ويسمح لك بإجراء تغييرات في نمط حياتك تعمل على تحسين صحة قلبك، ويمكن أن يحدث اتخاذ الإجراءات في وقت مبكر فرقًا كبيرًا في صحتك العامة.