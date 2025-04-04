شكرا لقرائتكم خبر عن فطار جيد وعشاء خفيف.. دراسة توضح مكونات أفضل نظام غذائى للصحة والتركيز والان مع تفاصيل الخبر

وفقاً للباحثين، فإن تناول وجبة إفطار كبيرة وعشاء أصغر من حيث الكمية، قد يساعد على إنقاص الوزن من خلال تقليل الشعور بالجوع، وبينما كان العلماء يراقبون وجبات المشاركين بدقة لمقارنة تأثير تناول وجبة فطور كبيرة أو عشاء كبير، وجد فريق جامعة أبردين أن المشاركين يحرقون السعرات الحرارية نفسها كلما تناولوا أكبر وجبة في اليوم، ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن الشهية كانت أقل بشكل ملحوظ بعد تناول وجبات إفطار كبيرة، وهو ما قد يجعل الالتزام بالنظام الغذائي أسهل، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماذا قالت الدراسة؟

تناول الباحثون ما يسمى بـ"التغذية الزمنية" وكيف يتأثر الطعام الذي نتناوله بإيقاعات الساعة البيولوجية لأجسامنا، حيث شارك في الدراسة 30 شخصًا واستمرت لأكثر من شهرين، حيث بلغ مجموع السعرات الحرارية في وجبات الإفطار والغداء والعشاء حوالي 1700 سعرة حرارية يوميًا، وأمضوا شهرًا يتناولون فيه فطورًا دسمًا يستهلك ما يقرب من نصف سعراتهم الحرارية اليومية، ثم وجبة غداء أصغر ووجبة عشاء أصغر، وفي الشهر الآخر، تناولوا وجبتهم الكبيرة في المساء بدلًا من الصباح.

وتم قياس معدل الأيض لدى المشاركين بدقة، ووفقًا للنتائج المنشورة في مجلة Cell Metabolism، ولم يُحدث توقيت تناول الوجبة الكبيرة أي فرق في عدد السعرات الحرارية المحروقة، أو في معدل الأيض أثناء الراحة، أو في مقدار الوزن الذي فقدوه، ومع ذلك، كان الاختلاف الرئيسي في مستويات الشهية أو الجوع، والتي تم قمعها من خلال وجبة الإفطار الكبيرة.

مما تتكون وجبة الإفطار؟

شملت وجبات الإفطار في الدراسة العصائر والزبادي والبيض والمشروم، وجميعها غنية بالبروتين، مما يساعد على الشعور بالشبع، وعلى الرغم من أن الدراسة لم توضح سبب انخفاض الشهية عند تناول وجبة إفطار أكبر، إلا أن الدراسة ركزت على فوائد تناول وجبة الإفطار كبيرة وذلك لأنها تتوافق مع إيقاعات أجسامنا الطبيعية، مما يساعد على تحسين الهضم ومستويات الطاقة والصحة العامة، بينما يساعد تناول وجبة عشاء صغيرة الجسم على الاسترخاء والاستعداد للراحة والتعافي.

فيما يلى.. الفوائد الصحية لتناول وجبة إفطار كبيرة: تحسين الطاقة والتركيز

توفر وجبة الإفطار الكبيرة لجسمك الوقود الذي يحتاجه للعمل على النحو الأمثل طوال الصباح، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الطاقة وتحسين التركيز، ويمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى التعب وصعوبة التركيز.

إدارة أفضل للوزن

تشير الدراسات إلى أن تناول وجبة إفطار أكبر وعشاء أصغر قد يساعد في إنقاص الوزن والتحكم بشكل أفضل في الشهية، ويمكن أن تساعدك وجبة الإفطار الكبيرة على الشعور بمزيد من الرضا طوال اليوم، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام أو تناول وجبات خفيفة غير صحية في وقت لاحق من اليوم، ويمكن أن يساعد تناول وجبة إفطار صحية أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم لإدارة الوزن.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يمكن أن يساهم تناول وجبة إفطار متوازنة في اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى، ويمكن أن تساعدك وجبة إفطار دسمة على تلبية احتياجاتك الغذائية اليومية، مما يضمن حصولك على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسمك.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول وجبة إفطار دسمة وعشاء أصغر حجمًا قد يُحسّن ضبط مستويات السكر في الدم، وهو أمر بالغ الأهمية للأشخاص المصابين بداء السكرى أو مقاومة الأنسولين.

التوافق مع الإيقاعات اليومية

تكون إيقاعات جسمك الطبيعية، التي تُنظم عملية الأيض واستهلاك الطاقة، في أوج فاعليتها في الصباح، ويتوافق تناول وجبة إفطار دسمة مع ذروة حرق السعرات الحرارية في الجسم، بينما يتناسب العشاء الأخف مع معدل الأيض الأبطأ ليلًا.

مكونات وجبة الإفطار الصحية:

يجب أن تكون وجبة الإفطار الصحية الكبيرة وجبة متوازنة تتضمن البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية لتوفير الطاقة والشبع، ويمكن أن توفر خيارات مثل البيض مع خبز الحبوب الكاملة والفواكه والمكسرات والبذور والزبادي الشعور بالشبع والأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، مما يعزز الهضم الصحي ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدمن مع مراعاة الترطيب من خلال شرب الماء أو مشروب صحى مثل الحليب أو العصير.