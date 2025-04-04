شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ضغط الدم.. مشروبات على الريق لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

مرضى ضغط الدم فى حاجة إلى ضبط مستويات الضغط بشكل مستمر، ويلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في ذلك، يمكن لبعض المشروبات، عند تناولها على الريق، أن تساعد في خفض ضغط الدم أو الحفاظ على استقراره، بينما قد تزيد أخرى من ارتفاعه، وفقا لموقع health.

أفضل المشروبات على الريق لمرضى ضغط الدم

1. ماء الليمون

يحتوي الليمون على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم.

يفضل تناوله دافئًا صباحًا للحصول على أفضل الفوائد.

2. الكركديه البارد

يُعرف الكركديه بقدرته على توسيع الأوعية الدموية، مما يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

يجب تناوله باردًا، حيث إن الكركديه الساخن قد يؤدي إلى تأثير معاكس.

3. الحليب قليل الدسم

غني بالكالسيوم الذي يساهم في استقرار ضغط الدم.

يُفضل تناوله خاليًا من الدسم لتجنب الدهون المشبعة التي قد تؤثر سلبًا على صحة القلب.

4. ماء جوز الهند

مصدر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع وتحسين وظائف القلب.

5. مشروب الشوفان

يحتوي على الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.

يمكن تحضيره بخلط الشوفان مع الماء أو الحليب قليل الدسم.

6. شاي الزنجبيل

يساعد في تحسين تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية، مما قد يساهم في تنظيم ضغط الدم.

يجب تناوله باعتدال، لأن الجرعات العالية قد تؤثر سلبًا على بعض الأشخاص.

مشروبات يجب تجنبها على الريق لمرضى ضغط الدم

القهوة والشاي الأسود بكثرة: قد يؤدي الكافيين إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم.

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة: تحتوي على نسب عالية من السكر والصوديوم، مما قد يرفع الضغط.

العصائر المحلاة:

تحتوي على كميات كبيرة من السكريات التي قد تؤثر سلبًا على صحة القلب.

نصائح إضافية

الحرص على شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على توازن الجسم.

تقليل تناول الملح والمشروبات الغنية بالصوديوم.

استشارة الطبيب قبل إدخال أي مشروب جديد إلى النظام الغذائي، خصوصًا في حالة تناول أدوية لضغط الدم.

اختيار المشروبات الصحية على الريق يمكن أن يكون خطوة فعالة في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.