شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يجب على مرضى السكر القيام بها للوقاية من تلف العين والان مع تفاصيل الخبر

داء السكر ليس مجرد مشكلة صحية واحدة؛ فهو حالة مزمنة تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك العينين. يُسبب داء السكر ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى مشاكل مؤقتة، مثل الجوع والعطش الشديدين، وكثرة التبول، والتعب، وتقلبات المزاج.

في الحالات الأكثر خطورة، قد يُسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم تلفًا في الأوعية الدموية في القلب والكلى والأعصاب، لدى بعض الأشخاص، قد يؤثر داء السكري غير المُسيطر عليه على العينين، مما يجعل من الضروري الانتباه إلى أعراض أقل شيوعًا، مثل عدم وضوح الرؤية.

كيف يؤثر مرض السكر على صحة العين؟

يؤثر مرض السكر في المقام الأول على العينين من خلال إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين، مما يؤدي إلى حالة تُعرف باسم اعتلال الشبكية السكر مع مرور الوقت وفقا لموقع " onlymyhealth" ، قد تُسبب مستويات السكر غير المُنتظمة في الدم ضعف هذه الأوعية الدموية، أو تسربها، أو انسدادها، مما يُقلل من إمداد شبكية العين بالأكسجين، وقد يُؤدي ذلك إلى مشاكل أخرى في العين، منها:

الوذمة البقعية السكرية (DME): تورم في الجزء المركزي من شبكية العين (البقعة)، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

إعتام عدسة العين: يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، مما يسبب تعكر عدسة العين ويؤدي إلى ضعف الرؤية.

الجلوكوما: مرضى السكري معرضون لخطر أكبر للإصابة بالجلوكوما، التي تلحق الضرر بالعصب البصري ويمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم.

علامات التحذير المبكرة لتلف العين لدى مرضى السكر



يشير التقرير إلى أن مشاكل العين المرتبطة بالسكر غالبًا ما تتطور تدريجيًا، وقد لا تظهر الأعراض إلا بعد تفاقم الحالة، ومع ذلك، تشمل بعض علامات الإنذار المبكر ما يلي:

رؤية ضبابية أو متقلبة

صعوبة الرؤية في الليل

بقع داكنة أو عائمات في مجال الرؤية

زيادة الحساسية للضوء

التغييرات المتكررة في النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة

الألوان الباهتة أو الباهتة

ألم أو ضغط في العينين (علامة محتملة لـالجلوكوما)

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فمن المهم إجراء فحص للعين على الفور، حيث يمكن للتدخل المبكر منع المزيد من الضرر.

كم مرة يجب على مرضى السكر فحص عيونهم؟

تعتبر فحوصات العين المنتظمة أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكر، حيث أن الكشف المبكر عن المضاعفات يمكن أن يحسن النتائج بشكل كبير.

التردد الموصى به لإجراء فحوصات العين هو:

داء السكري من النوع الأول: فحص شامل للعين خلال 5 سنوات من التشخيص ثم سنويا.

داء السكري من النوع الثاني: فحص مفصل للعين في وقت التشخيص ثم مرة واحدة على الأقل كل عام.

النساء الحوامل المصابات بمرض السكري: إجراء فحوصات للعين قبل الحمل، وأثناء الحمل، وبعد الولادة، لأن الحمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم اعتلال الشبكية السكري.

ومع ذلك، قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين باعتلال الشبكية السكري إلى فحص شامل للعين كل 2-4 أشهر، وفقًا لـالمعهد الوطني للعيون (NEI).

نصائح للوقاية من تلف العين بسبب مرض السكري

إذا كنت مصابًا بداء السكر، فمن المهم حماية صحة عينيك بفعالية من خلال بعض التغييرات الأساسية في نمط حياتك. وتشمل هذه التغييرات:

الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف يقلل من خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري.

إدارة ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مضاعفات العين السكرية.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من خطر تلف الأوعية الدموية في العين.

تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة العين

الإقلاع عن التدخين لتقليل خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري، بما في ذلك مشاكل العين.

ارتداء النظارات الشمسية لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية وتقليل وقت الشاشة.