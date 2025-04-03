شكرا لقرائتكم خبر عن المكملات الغذائية والفيتامينات لمنع تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

تساقط الشعر هو كابوس لا يرغب أحد في تجربته، ويمكن أن يكون تساقط الشعر محبطًا، وفي حين تلعب الضغوط والتلوث والعوامل الوراثية دورًا، إلا أن العديد من الأشخاص لا يدركون أن نقص التغذية هو أحد أكبر الأسباب وراء تساقط الشعر المفرط، ويحتاج الجسم إلى فيتامينات ومعادن معينة للحفاظ على قوة الشعر وكثافته وصحته، وعندما لا يحصل على ما يكفي منها، يبدأ الشعر في الضعف والتساقط، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

إذن، ما هي العناصر الغذائية التي يجب أن نضعها في الحسبان لمنع تساقط الشعر؟ إليك كل ما نحتاج إلى معرفته:

الحديد

يعد نقص الحديد، المعروف أيضًا باسم فقر الدم، أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر، وخاصةً عند النساء، ويساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، مما يحافظ عليها قوية، وبدون كمية كافية من الحديد، تضعف بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ترققها وتساقطها المفرط.

أعراض نقص الحديد: التعب، شحوب الجلد، الدوخة، وهشاشة الأظافر.

أفضل المصادر: السبانخ، العدس، اللحوم الحمراء، بذور اليقطين.

فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا حيويًا في تكوين بصيلات الشعر الجديدة - المسام الصغيرة التي ينمو منها الشعر الجديد، وقد ارتبط نقص "فيتامين د" هذا بتساقط الشعر وحتى حالات مثل الثعلبة البقعية، وهو اضطراب مناعي ذاتي يسبب تساقط الشعر الشديد.

أعراض نقص فيتامين د: ضعف جهاز المناعة، وآلام العضلات، وضعف العظام.

أفضل المصادر: ضوء الشمس، والأسماك الدهنية، والبيض، ومنتجات الألبان المدعمة.

البيوتين (فيتامين ب7)

يُطلق على البيوتين غالبًا اسم "فيتامين الشعر"، فهو يساعد في إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الأساسي الذي يتكون منه الشعر، ويمكن أن يؤدي نقص البيوتين إلى تقصف الشعر وتساقطه وحتى تكسره.

أعراض نقص البيوتين: ترقق الشعر، جفاف الجلد، وهشاشة الأظافر.

أفضل المصادر: البيض، والمكسرات، والبذور، والبطاطا الحلوة، والموز.

الزنك

الزنك ضروري لنمو أنسجة الشعر وإصلاحها، فهو يساعد الغدد الدهنية المحيطة ببصيلات الشعر على العمل بشكل سليم، وبدون كمية كافية من الزنك، تضعف بصيلات الشعر وتتقلص، مما يؤدي إلى بطء نمو الشعر وتساقطه بشكل مفرط.

أعراض نقص الزنك: تساقط الشعر، بطء التئام الجروح، وبقع بيضاء على الأظافر.

أفضل المصادر: الحمص، وبذور اليقطين، والكاجو، والمحار، والحبوب الكاملة.

فيتامين ب12

فيتامين ب12 هو عنصر أساسي آخر في إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تحافظ على صحة بصيلات الشعر وتزويدها بالأكسجين، وعندما لا يكون هناك ما يكفي من فيتامين ب12، يتباطأ نمو الشعر وتصبح خصلات الشعر ضعيفة ورقيقة.

أعراض نقص فيتامين ب12: التعب، مشاكل في الذاكرة، وخز في اليدين والقدمين.

أفضل المصادر: منتجات الألبان، والبيض، واللحوم، والبدائل النباتية المدعمة.

فيتامين سي

فيتامين سي ضروري لإنتاج الكولاجين الذي يقوي بنية الشعر، كما أنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد، مما يجعله فيتامينًا ضروريًا لنمو الشعر، وبدون كمية كافية من فيتامين سي، يمكن أن يصبح الشعر جافًا وضعيفًا وعرضة للتكسر.

أعراض نقص فيتامين سي: ضعف جهاز المناعة، جفاف الجلد، بطء التئام الجروح.

أفضل المصادر: الحمضيات، والفلفل الحلو، والفراولة، والكيوي.

المغنيسيوم

يلعب الماغنسيوم دورًا مهمًا في تجديد بصيلات الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس، فهو يساعد على منع تراكم الكالسيوم في بصيلات الشعر، والذي يمكن أن يمنع العناصر الغذائية من الوصول إلى الجذور ويتسبب في تساقط الشعر بشكل أسرع.

أعراض نقص المغنيسيوم: تشنجات العضلات، والتهيج، وقلة النوم.

أفضل المصادر: المكسرات، والبذور، والحبوب الكاملة، والخضروات الورقية الداكنة، والأفوكادو.