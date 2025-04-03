شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا المكمل الغذائي خلال فترة الحمل يعزز ذكاء طفلك والان مع تفاصيل الخبر

من المؤكد أن ما تتناوله الأم خلال فترة الحمل يكون له تأثير عميق على صحة طفلك بشكل عام، وليس فقط النظام الغذائي المتوازن، ولكن المكملات الغذائية قبل الولادة ضرورية أيضًا لدعم نمو وتطور الطفل النامي في الرحم، وقد وجدت دراسة رائدة جديدة كيف يمكن لمكمل غذائي مهم أن يصنع العجائب في تطوير المهارات اللفظية والسلوكية لطفلك بمجرد أن يبلغ السادسة من عمره، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تقول الدراسة إن تناول حمض الفوليك، وهو نوع من فيتامين ب في وقت مبكر من الحمل يمكن أن يعزز صحة دماغ الطفل، ومن جانبه، يقول مؤلف الدراسة " تقدم دراستنا معلومات جديدة تُظهر وجود صلة إيجابية بين تناول حمض الفوليك أثناء الحمل ونتائج صحة الدماغ لدى الأطفال، مع عدم وجود دليل على آثار سلبية بجرعات أعلى".

حمض الفوليك هو نوع من فيتامين ب ويدعم نمو الخلايا السليمة في الجسم، وبالنسبة للنساء الحوامل، يعد هذا أحد أهم المكملات الغذائية وعدم الحصول على ما يكفي منه يمكن أن يؤدي إلى عيوب خلقية في دماغ الطفل أو العمود الفقري.

ويوجد أيضًا حمض الفوليك بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الخضراوات الورقية والبيض والبروكلي والفواكه الحمضية، ولكن المكملات الغذائية ضرورية للأمهات الحوامل أو أولئك الذين يحاولون الحمل، وتسلط الدراسات الضوء على أهمية مكملات حمض الفوليك التي يتم تناولها قبل الحمل وخلال الأشهر الثلاثة الأولى، ومع ذلك، تحذر الأبحاث أيضًا من أن الإفراط في تناول هذا الفيتامين أثناء الحمل يمكن أن يكون له آثار جانبية مثل زيادة خطر مقاومة الأنسولين وتوقف نمو الدماغ.

في حال تساءلت عن المقدار الذي يجب تناوله، فإن الجرعة اليومية الموصى بها لمعظم النساء الحوامل هي 0.4 ملليجرام (مجم)، وفي حالة النساء المصابات بالصرع، يمكن أن تكون الكمية الموصوفة أعلى.

تفاصيل عن الدراسة

قد تابعت الدراسة 345 طفلاً في السادسة من العمر، منهم 262 طفلاً ولدوا لأمهات مصابات بالصرع، بينما ولد 83 طفلاً لأمهات غير مصابات بالصرع، وقام الباحثون بتحليل تناول حمض الفوليك من قبل الأمهات خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل، وصنفوا الأطفال إلى مجموعات وفقًا للجرعة اليومية لأمهاتهم، ثم تم اختبار الأطفال على مهاراتهم اللفظية، بما في ذلك وصف الأشياء أو الأفعال المعروضة في صورة باستخدام كلمة واحدة من خلال سلسلة من الاختبارات.

كما ملأ الآباء استبيانات تقيس مهارات أطفالهم الاجتماعية والتواصلية والحياة اليومية، وقد وجد أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم حمض الفوليك سجلوا في المتوسط 108 درجة في الاختبارات اللفظية، مقارنة بـ 96 درجة لأولئك الذين تخطت أمهاتهم تناول الفيتامين.

وجاءت الدرجات السلوكية متساوية مع وجود فجوة أوسع مع 102 لمجموعة حمض الفوليك مقابل 82 لمجموعة غير حمض الفوليك.