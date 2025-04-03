شكرا لقرائتكم خبر عن احمرار العين فى الربيع مش شرط حساسية.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

احمرار العين فى فصل الربيع قد يكون مرتبطًا بالحساسية الموسمية، لكنها ليست السبب الوحيد، فهناك عدة أسباب أخرى قد تؤدى إلى احمرار العين، ويقدمها موقع everdayhealth.

أسباب احمرار العين في الربيع

1. الحساسية الموسمية..

تحدث بسبب التعرض لحبوب اللقاح، الغبار، أو وبر الحيوانات.

أعراضها.. حكة، دموع مفرطة، انتفاخ الجفون، واحمرار شديد.

2. جفاف العين..

تزداد المشكلة فى الربيع بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تبخر الدموع بسرعة.

الأعراض.. إحساس بجسم غريب في العين، حرقة، وإرهاق بصري.

3. التهابات العين (التهاب الملتحمة الفيروسي أو البكتيري)..

قد يكون ناتجًا عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، خاصة عند ملامسة العينين بيدين غير نظيفتين.

الأعراض.. احمرار شديد، إفرازات مخاطية أو صديدية، وشعور بالحكة أو الحرقان.

4. إجهاد العين..

الاستخدام المفرط للشاشات أو القراءة في إضاءة ضعيفة قد يسبب احمرار العين نتيجة التعب.

5. تغيرات الطقس والمهيجات البيئية..

التعرض للرياح، الغبار، والدخان يمكن أن يسبب تهيج العينين.

طرق الوقاية والعلاج

- الوقاية..

ارتداء نظارات شمسية لحماية العينين من الرياح والغبار.

تجنب فرك العينين لتفادي نقل الجراثيم.

غسل الوجه والعيون بالماء البارد بعد الخروج لتقليل تأثير حبوب اللقاح.

استخدام مرطبات العين (الدموع الاصطناعية) إذا كنت تعاني من الجفاف.

تقليل وقت التعرض للشاشات للحد من إجهاد العين.

- العلاج..

إذا كان الاحمرار ناتجًا عن الحساسية، يمكن استخدام قطرات مضادة للحساسية أو مضادات الهيستامين بعد استشارة الطبيب.

في حالة التهاب العين البكتيري، قد تحتاج إلى قطرات مضادة حيوية.

وضع كمادات باردة على العينين لتخفيف التهيج.

إذا استمر الاحمرار مع ألم أو تغيرات في الرؤية، يجب مراجعة طبيب العيون فورًا.

إذا لم يكن احمرار العين مصحوبًا بحكة أو إفرازات، فمن المحتمل أن يكون السبب جفافًا أو إجهادًا، وليس حساسية.