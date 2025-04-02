شكرا لقرائتكم خبر عن تسالى العيد.. الحرنكش يرطب جسمك ويضبط سكرك ويحميك من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

فى إجازة العيد، نبحث عن شراء تسالى من أجل تناول وجبة خفيفة وللتسلية أثناء مشاهدة التليفزيون أو تصفح الموبايل في الإجازة، ولكن من المهم اختيار تسالى صحية لا تسبب زيادة فى الوزن ولا تضر بصحتنا بشكل عام خاصة عند الإفراط فيها، كما يجب مراعاة تهيئة المعدة جيدًا خاصة بعد الخروج من شهر رمضان، حيث كانت عادات الأكل مختلفة تمامًا بسبب الصيام.

ويعتبر الحرنكش أحد أنواع الفاكهة صغيرة الحجم وتتميز بطعمها اللذيذ، وتعتبر من التسالى الصحية لما لها من العديد من الفوائد خاصة عند تناولها في العيد، حيث يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك للوقاية من آثار تناول الأطعمة الثقيلة والمالحة في العيد، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 7 فوائد صحية لتناول الحرنكش في العيد

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوى الحرنكش على كمية كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين C وA، بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهذه العناصر تدعم بدورها جهاز المناعة لدينا في درء العدوى والأمراض الموسمية مثل نزلات البرد.

تحسين الهضم

يحتوي الحرنكش على الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين عملية الهضم، وتساعد على الوقاية من مشاكل الهضم المزعجة مثل الانتفاخ والإمساك، وهو أمر مهم بعد تناول الوجبات الدسمة في العيد.

يساعد على الترطيب

يحتوى الحرنكش على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة والأطعمة المالحة مثل الفسيخ والرنجة في العيد لمنع الجفاف.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد الحرنكش على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو مفيد بشكل خاص لمرضى السكر من أجل الحفاظ على استقرار مستوياته وتجنب أي ارتفاعات أو انخفاضات مفاجئة، خاصة بعد تناول أطعمة غنية بالسكريات والدهون في العيد.

يعزز مستويات الطاقة

يحتوي الحرنكش على سكريات طبيعية تساعد في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة، لذلك فهو يعتبر خيارًا جيدًا لتجديد النشاط وتجنب الكسل في العيد بسبب تناول الأطعمة الثقيلة.

مفيد لصحة القلب

يحتوى الحرنكش على الألياف والبوتاسيوم وهما يساهمان في تحسين صحة القلب، من خلال تقليل ضغط الدم المرتفع وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

مفيد للبشرة

يحتوى الحرنكش على فيتامين C وهو ضروريًا لإنتاج الكولاجين من أجل تعزيز صحة البشرة وتوهجها وجعلها تبدو مشرقة خاصة في العيد.