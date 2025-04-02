شكرا لقرائتكم خبر عن الزائدة والمرارة واللوز.. أعضاء فى الجسم يمكن استئصالها للضرورة والان مع تفاصيل الخبر

هناك عدة أعضاء فى الجسم يمكن استئصالها عند الضرورة دون أن يتسبب ذلك فى فقدان وظائف حيوية أساسية، وفقا لموقع healthline ، ومنها..

1. الزائدة الدودية

وظيفتها.. يعتقد أنها تلعب دورًا فى دعم جهاز المناعة وتحفيز نمو البكتيريا النافعة فى الأمعاء.

لماذا تُستأصل؟ عند التهابها (التهاب الزائدة الدودية الحاد)، يمكن أن تنفجر وتسبب التهابًا خطيرًا في تجويف البطن (التهاب الصفاق)، مما يجعل استئصالها ضروريًا وعاجلًا.

2. المرارة

وظيفتها.. تخزن العصارة الصفراوية التي تساعد في هضم الدهون.

لماذا تُستأصل؟ عند حدوث التهابات متكررة، أو عند وجود حصوات تؤدي إلى انسداد القنوات الصفراوية، مما يسبب ألمًا شديدًا ومضاعفات خطيرة مثل التهاب البنكرياس.

هل يمكن العيش بدونها؟ نعم، ولكن قد يحتاج الشخص إلى تعديل نظامه الغذائي لتجنب الدهون الثقيلة.

3. اللوزتان

وظيفتهما.. جزء من الجهاز المناعي يساعد في مكافحة الالتهابات، خاصة في مرحلة الطفولة.

لماذا تُستأصلان؟ عند الإصابة المتكررة بالتهابات الحلق أو عند تضخمهما لدرجة تعيق التنفس أو تسبب مشاكل في النوم مثل انقطاع النفس أثناء النوم.

هل يمكن العيش بدونهما؟ نعم، لأن الجهاز المناعي لديه وسائل أخرى للدفاع عن الجسم.

أعضاء أخرى يمكن استئصالها عند الضرورة

الطحال.. يُستأصل عند تعرضه للتمزق بسبب إصابة قوية أو عند الإصابة بأمراض دموية معينة، ويمكن للجسم التكيف مع فقدانه، لكن المناعة قد تضعف قليلًا.

كلية واحدة.. يمكن العيش بكلية واحدة فى حال التبرع بالأخرى أو استئصالها بسبب مرض.

جزء من الكبد.. يمكن إزالة جزء منه في حالة وجود ورم أو تلف، ولحسن الحظ، يتمتع الكبد بقدرة على التجدد.

رغم إمكانية العيش بدون هذه الأعضاء، فإن وجودها يظل مفيدًا في الظروف الطبيعية، ولا يُستأصل أي منها إلا عند الضرورة الطبية.