شكرا لقرائتكم خبر عن مريض الكبد فى العيد.. ضوابط تناول أطعمة العيد بالصحة والعافية والان مع تفاصيل الخبر

من المهم لمريض الكبد، خاصة من يعانى من الكبد الدهنى أو التهاب الكبد أو تليف الكبد، الالتزام بضوابط غذائية صارمة فى العيد للحفاظ على صحة الكبد.

وقدم الدكتور أسامة فكرى استشارى الكبد والتغذية الإكلينيكية فى معهد الكبد القومى بعض الضوابط تناول أطعمة العيد لمريض الكبد، ومنها..

1. تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية

يُفضل الابتعاد عن الكحك والبسكويت المصنوعين بالسمن أو الزبدة.

تجنب اللحوم الدسمة مثل الكباب الضأن والمقليات بأنواعها.

2. الاعتدال في تناول البروتينات

تناول اللحوم البيضاء (دجاج أو سمك) مشوي أو مسلوق بدلاً من اللحوم الحمراء.

إذا كنت ستتناول لحمًا أحمر، فاجعله قطعة صغيرة جدًا ومطهية جيدًا بدون دهون.

3. تجنب الحلويات السكرية

الحلويات الغنية بالسكر تزيد من العبء على الكبد.

إذا كنت ترغب في تناول الكحك، اكتفي بواحدة صغيرة فقط، ويفضل أن تكون محضرة بدقيق الشوفان أو بدائل صحية.

4. شرب الكثير من الماء

اشرب 8 أكواب من الماء يوميًا على الأقل للمساعدة في تحسين وظائف الكبد وطرد السموم.

5. تناول وجبات صغيرة ومنتظمة

قسم الوجبات إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.

6. تجنب المشروبات الغازية والكحولية

الكحول يضر بالكبد مباشرة، كما أن المشروبات الغازية تحتوى على سكريات تضر بالكبد أيضًا.

7. اختيار الأطعمة الغنية بالألياف

تناول الكثير من الخضراوات والفواكه الطازجة مثل الخيار، الجزر، التفاح، والبرتقال.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير مفيدة للكبد.

8. ممارسة النشاط البدني

حاول المشي لمدة 20-30 دقيقة يوميًا لتحسين الدورة الدموية ووظائف الكبد.

مثال على يوم غذائي صحي لمريض الكبد في العيد:

الإفطار: بيض مسلوق + جبن قريش + خضراوات + خبز أسمر.

وجبة خفيفة: ثمرة فاكهة مثل التفاح.

الغداء: سمك مشوي أو دجاج مشوي + سلطة + خضار سوتيه.

وجبة خفيفة: كحكة واحدة صغيرة (إذا لزم الأمر).

العشاء: زبادى قليل الدسم + خضراوات طازجة.