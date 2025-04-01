شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كمية السكر الصحية لتحلية القهوة والشاى والعصائر والان مع تفاصيل الخبر

بينما يجعل السكر الأشياء ذات مذاق رائع، فإن الكثير منه يمكن أن يكون ضارًا، حيث يرتبط السكر الزائد بزيادة الوزن والإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكر وأمراض القلب وحتى مشاكل الجلد، والمشكلة ليست فى السكر نفسه فحسب، بل فى مقدار ما يتسلل إلى نظامنا الغذائى اليومى دون أن ندرك ذلك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وتوصى منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن يكون تناول السكر المضاف أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية، ويفضل أن يكون أقل من 5% للحصول على فوائد صحية أفضل، كما تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى المملكة المتحدة بتناول ما لا يزيد عن 30 جرامًا من السكر فى اليوم.

بينما تقترح جمعية القلب الأمريكية الحد من تناول السكر المضاف إلى 25 جرامًا (حوالى 6 ملاعق صغيرة) يوميًا للنساء و36 جرامًا (حوالى 9 ملاعق صغيرة) يوميًا للرجال، ولا تشير إرشادات منظمة الصحة العالمية إلى السكريات الموجودة فى الفواكه والخضراوات الطازجة والسكريات الموجودة بشكل طبيعى فى الحليب، لأنه لا يوجد دليل مُبلغ عنه بشأن وجود آثار ضارة لاستهلاك هذه السكريات، كما تنصح بعدم استهلاك السكريات المخفية، فعلى سبيل المثال تحتوى علبة واحدة من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر على ما يصل إلى 40 جرامًا (حوالى 10 ملاعق صغيرة) من السكريات الحرة.

كيف يُمكننا تحضير مشروبات منزلية لذيذة دون المساس بمذاقها أو الإضرار بصحتنا.. وما هي كمية السكر المطلوبة للتحلية؟

جميعنا يُفضل إضافة السكر إلى المشروبات التي يتم إعدادها في المنزل سواءً شاي، أو ليمونادة، أو سموثي، أو حتى قهوة مُثلّجة منزلية الصنع، ولكن مع كل هذه التحذيرات حول السكر والصحة، من الطبيعي أن نتساءل: ما هي كمية السكر المُفرطة؟ وهل هناك طريقة للاستمتاع بالمشروبات المنزلية الحلوة دون الإضرار بصحتنا؟

كمية السكر التي تجب إضافتها إلى الشاي أو القهوة

يحتوي كوب الشاي أو القهوة العادي عادةً على ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من السكر (4-8 جرامات)، فإذا كنت تشرب عدة أكواب يوميًا، فقد تتراكم هذه الكمية بسرعة، لذلك حاول تقليل السكر تدريجيًا، واستبدله بمحليات طبيعية أخرى مثل العسل، أو التزم بملعقة صغيرة (4 جرامات) من السكر لكل كوب.

كمية السكر التي تجب إضافتها إلى العصائر والمشروبات المخفوقة المصنوعة منزليًا

تحتوي الفواكه على سكر طبيعي، لذلك لا داعي لإضافة سكر إضافي، التزم بالحلاوة الطبيعية للفاكهة، وإذا اضطررت لإضافة السكر، فاقتصر على ملعقة صغيرة واحدة لكل كوب، بدلًا من ذلك، امزج الفواكه الحلوة واللاذعة لموازنة النكهات، وتُعد الفواكه المخلوطة مع الحليب والزبادي "سموثي" صحى ولكن إضافة السكر قد تُحولها إلى قنبلة سكرية، لا تضف أكثر من ملعقة صغيرة (4 جرامات) فقط.

كمية السكر التي تجب إضافتها إلى القهوة الباردة أو الشاي المثلج

قد تحتوي القهوة الباردة والشاي المثلج على كمية سكر تعادل كمية المشروبات الغازية إذا لم تكن حذرًا، ويمكنك استخدام حليب اللوز أو الشوفان غير المُحلى، وقلل السكر تدريجيًا، ملعقة صغيرة (4 جرامات) لكل كوب، أو استخدم بدائل طبيعية.

فليس عليك التوقف تمامًا عن تناول السكر، فقط انتبه للكمية التي تضيفها، إذا استطعت تقليل الكمية إلى أقل من 6 ملاعق صغيرة يوميًا، يمكنك الاستمتاع بمشروباتك المفضلة مع الحفاظ على صحتك، لذلك جرب تقليل كمية السكر واستخدم البدائل الطبيعية.