شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تساعدك على فقدان الوزن بشكل صحى بعد رمضان والعيد والان مع تفاصيل الخبر

بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، تظهر الحاجة إلى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، التى تم اكتسابها على مدار الشهر وأيام العيد، بسبب الإقبال على المأكولات والحلويات التقليدية المرتبطة بتلك المناسبات.

وتختلف الأنظمة الغذائية المرتبطة بإنقاص الوزن، لكن فى جميع الأحوال توجد مجموعة من الخطوات التى تساعد على إنقاص الوزن الزائد بشكل صحى، ودون التأثير سلبا على كتلة العضلات، وفقا لموقع "Us news".

سمات النظام الصحى لفقدان الوزن

قد يبدو فقدان الوزن السريع مغريًا، ولكنه غالبًا ما يعنى فقدان الماء أو العضلات وليس الدهون، وقد يبطئ من عملية الأيض، فى حين يمنح فقدان الوزن التدريجى جسمك وقتًا للتكيف ويساعد على بناء عادات صحية دائمة، عن طريق تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، مع عدم الحرمان.

ويعتمد النظام الغذائي لفقدان الوزن الصحي، بغض النظر عن المسميات، على اختيار أطعمة تغذي جسمك وتشعرك بالشبع، والتى تتضمن البروتينات الخالية من الدهون، مثل البيض والدجاج المشوى والسمك، والأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات، بجانب ضرورة شرب المياه بكميات كافية.

نصائح لفقدان الوزن بشكل صحى

ويوجد عدد من النصائح العامة التى تساعد على فقدان الوزن بشكل صحى، وهى..

انتبه لكمية الطعام

ليس عليك قياس كل قطعة، لكن ضبط الكميات يُحدث فرقًا كبيرًا، لذلك استخدام أطباق أو أوعية أصغر حجمًا يُساعدك بسهولة.

التخطيط المُسبق

يُسهّل التخطيط المُسبق للوجبات الالتزام بالنظام الغذائى، يعنى ذلك طريق تحضير الوجبات أو الوجبات الخفيفة مُسبقًا.

ركّز على ما يمكنك تناوله

بدلًا من الممنوعات، فكّر فى الأطعمة اللذيذة التى يمكنك الاستمتاع بها، لأن ملء طبقك بالخضراوات الطازجة والبروتينات قليلة الدهون يمنحك شعورًا بالتمكين أكثر من التركيز على القيود.

تناول وجبات منتظمة

غالبًا ما يؤدى تخطى الوجبات إلى نتائج عكسية، إذ يجعلك تشعر بالجوع لاحقًا، لذلك تناول الطعام بانتظام للحفاظ على طاقتك ومقاومة رغبتك الشديدة فى تناول الطعام.

قلل من السعرات الحرارية السائلة

المشروبات مثل الصودا والقهوة المحلاة أو الكحول قد تُدخل الكثير من السعرات الحرارية الزائدة دون أن تُشعرك بالشبع، واستبدالها بالماء أو الشاى أو القهوة السوداء يُقلل من السعرات الحرارية بشكل ملحوظ.