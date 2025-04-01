شكرا لقرائتكم خبر عن البصل الأخضر صديق أكلة الفسيخ والرنجة.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر البصل أحد الخضراوات الجذرية ولا يمكن الاستغناء عنه وهو موجود في كل مطبخ ويستخدم بشكل شائع في الطبخ حول العالم بمختلف أشكاله وأنواعه ليس فقط لنكهته الطيبة الجذابة ولكن لفوائده الصحية، ولعل أحد أنواع البصل هو البصل الأخضر والذى غالبًا ما يتم تناوله نيئًا خاصة مع أكلات مثل الفسيخ والرنجة لما له من فواد صحية، يوضحها تقرير موقع "Healthline".

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ له العديد من الفوائد الصحية التي تساعد على تقليل تأثير الأملاح وتحسين الهضم.. على النحو التالى:

تعزيز الترطيب

يحتوى البصل الأخضر على نسبة جيدة من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم بعد تناول الفسيخ والرنجة الغنية بالأملاح ويمكن أن تسبب جفاف الجسم لاحتوائها على أملاح عالية.

تحسين الهضم

البصل الأخضر يحتوي على ألياف ومركبات تحفز الهضم، مما يساعد على تسهيل عملية هضم الأطعمة الثقيلة مثل الفسيخ والرنجة، كما يعزز من إفراز العصارات الهضمية التي تسرع من عملية الهضم.

تقليل تأثير الأملاح

البصل الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة ومواد مدرة للبول، مما يساعد في التخلص من الأملاح الزائدة في الجسم بعد أكلة الفسيخ والرنجة.

تقوية المناعة

البصل الأخضر غني بمحتواه من فيتامين C الذي يساعد في تقوية جهاز المناعة، مما يعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى، خاصة بعد تناول الأطعمة المالحة.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يحتوى البصل الأخضر على مركبات تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، بفضل محتواه من مركبات تساعد في تحسين الاستجابة للأنسولين.

مضاد للالتهابات

يحتوى البصل الأخضر على مركبات الكبريت التي تمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد في الوقاية من الالتهابات التي قد تنتج عن تناول الأطعمة المالحة.

تحسين صحة القلب

يحتوى البصل الأخضر على مركبات الفلافونويد التي تعمل على تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وهو أمر مهم عند تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الأملاح.